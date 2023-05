PEC Zwolle geeft koppositie plots uit handen; rampseizoen compleet voor ADO

Maandag, 8 mei 2023 om 21:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

De titelrace in de Keuken Kampioen Divisie heeft maandag een onverwachte wending gekregen. PEC Zwolle, dat vrijwel het hele seizoen bovenaan stond, ging verrassend onderuit bij Jong PSV (3-1) en is de koppositie op doelsaldo kwijt aan Heracles Almelo. ADO Den Haag verloor met 4-2 van Jong Ajax en kan deelname aan de play-offs nu definitief vergeten. Er zijn nog twee speelronden te gaan in de reguliere competitie.

Jong PSV - PEC Zwolle 3-1

Hoewel Jong PSV in het eerste bedrijf nauwelijks in het schouwspel voorkwam, was het de beloftenploeg die na 36 speelminuten de openingstreffer op het scorebord zette. Na een fraaie assist van Mathijs Tielemans tekende Jason van Duiven zijn veertiende doelpunt van het seizoen aan: 1-0. Op slag van het rustsignaal kwam PEC op gelijke hoogte. Na een strakke voorzet vanaf de flank raakte PSV-verdediger Jason Seelt op zeer onfortuinlijke wijze met het hoofd, waardoor hij zijn eigen doelman, Roy Steur, klopte: 1-1. Vijf minuten na rust herstelde Jong PSV zijn voorsprong. Ditmaal fungeerde Van Duiven als aangever voor Livano Comenencia, die op fraaie wijze voor de 2-1 zorgde. Het slotakkoord werd door de Eindhovenaren gespeeld in de 92ste speelminuut, toen Simon Colyn de 3-1 aantekende.

Jong Ajax - ADO Den Haag 4-2

Jong Ajax begon uitstekend aan de wedstrijd. Lorenzo Lucca zag na een kwartier een inzet gekeerd worden door Sonny Stevens, waarna Kristian Hlynsson de rebound intikte: 1-0. Na ruim een half uur fungeerde Hlynsson als aangever. De vrije trap van de IJslander werd verlengd door Donny Warmerdam: 2-0. ADO gaf na rust meer gas en scoorde in minuut 51 uit een hoekschop, binnengekopt door Boy Kemper: 2-1. Twee minuten later werd de doorgebroken Jong Ajax-aanvaller Mike Godts vastgepakt door Guillem Rodríguez: rood. Ajax buitte het numerieke overwicht uit met een nieuwe goal van Hlynsson, die opnieuw een rebound verzilverde: 3-1. Godts tekende een kwartier voor tijd voor 4-1 door na het uitkappen van zijn tegenstander rustig binnen te schuiven. Een kopbal van Thomas Verheydt uit een voorzet van Mario Bilate zorgde voor een 4-2 eindstand.

Jong AZ - TOP Oss 1-1

Met onder meer Mexx Meerdink in de basis speelde Jong AZ zeker in het eerste bedrijf dominant voetbal, maar het beloftenelftal kon niet voorkomen dat TOP Oss na een half uur spelen de voorsprong greep. Na een pass van Bradly van Hoeven kwam Ilounga Pata in de gelegenheid om het vijandige doel onder vuur te nemen en hij zag hoe niemand erin slaagde zijn schuiver te pareren: 0-1. Het duurde tot de 88ste speelminuut tot Jong AZ, dat gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij was, de gelijkmaker vond. Na een fraaie individuele actie en op aangeven van Nick Twisk zette Ernest Poku de 1-1 eindstand op het scorebord.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 0-0

Jong FC Utrecht ondervond relatief weinig tegenstand van FC Den Bosch en kwam voor rust al tot enkele uitstekende mogelijkheden. Waar onder meer Mees Rijks en Anthony Descotte hun kansen in de eerste helft niet wisten te verzilveren, slaagde onder anderen Achraf Boumenjal er in de tweede helft niet in zijn respectievelijke kans te benutten. Uiteindelijk wist ook FC Den Bosch de ban niet te breken en bleek een doelpuntloos gelijkspel onvermijdelijk.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 36 25 4 7 56 79 2 PEC Zwolle 36 25 4 7 53 79 3 Almere City FC 36 20 6 10 16 66 4 Willem II 36 18 10 8 25 64 5 NAC Breda 36 18 5 13 4 59 6 FC Eindhoven 36 16 9 11 5 57 7 MVV Maastricht 36 17 5 14 0 56 8 VVV-Venlo 36 15 9 12 4 54 9 Telstar 36 13 11 12 -13 50 10 De Graafschap 36 14 7 15 8 49 11 Jong AZ 36 13 9 14 3 48 12 ADO Den Haag 36 12 11 13 -8 47 13 Jong Ajax 36 12 10 14 0 46 14 Jong PSV 36 12 8 16 -3 44 15 Roda JC Kerkrade 36 12 6 18 -8 42 16 Helmond Sport 36 10 10 16 -18 40 17 FC Den Bosch 36 10 4 22 -36 34 18 FC Dordrecht 36 9 6 21 -27 33 19 TOP Oss 36 9 6 21 -32 33 20 Jong FC Utrecht 36 7 6 23 -29 27