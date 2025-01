PEC Zwolle blijft woest op blunderende arbitrage en eist keiharde maatregel

PEC Zwolle heeft een officieel protest ingediend bij de spelregelcommissie, de The International Football Association Board (IFAB). Aanleiding voor de klacht is het handelen van het arbitrale team dat de leiding had tijdens het duel tussen RKC en de Zwollenaren (1-1).

Edwin van de Graaf was bij dat laatste competitieduel voor de winterstop verantwoordelijk voor hetgeen er op het veld gebeurde. De scheidsrechter werd ondersteund door video-arbiter Jannick van der Laan.

Beide mannen gingen gruwelijk de fout in door een doelpunt van Nick Fichtinger af te keuren. De middenvelder volleerde van buiten het strafschopgebied raak en leek zo de 2-1 binnen te schieten.

Na ingrijpen van de VAR werd de treffer echter afgekeurd wegens een buitenspelsituatie direct na het nemen van de hoekschop, hetgeen spelregeltechnisch helemaal niet mogelijk is. Na afloop van de wedstrijd vernam PEC telefonisch van de KNVB dat het afkeuren van de goal de foute beslissing was.

Danny Makkelie betreurde dat de (video)scheidsrechters de laatste weken zoveel fouten maakt. Ook bij het duel tussen PEC en PSV werden de Zwollenaren een zuiver doelpunt, opnieuw gescoord door Fichtinger, ontnomen.

"Wat we zien, is dat de checks door de VAR te snel worden gedaan", zei de arbiter bij Studio Voetbal. "Haastige spoed is zelden goed. Heel eerlijk: als arbitrage mogen we blij zijn dat PEC heeft gewonnen (3-1, red.). Anders hadden we een groot probleem gehad."

De foute beslissing maakte in het duel met PSV uiteindelijk weinig uit, maar tegen RKC kostte het de ploeg wel twee punten. Daarom dient de Zwolse clubleiding nu een officieel protest in bij de IFAB.

"Er werd in de slotminuut een geldig doelpunt na inmenging van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel bij een hoekschop", schrijft de club op de eigen kanalen. "Hiermee werd in strijd gehandeld met de spelregels, door zowel de VAR, AVAR als arbitrage op het veld."

De club eist bij de IFAB dan ook een harde maatregel: het duel ongeldig verklaren en doorspelen vanaf het moment dat de 1-2 gescoord werd. Dat verzoek deed de ploeg ook al bij de KNVB, een week voor de jaarwisseling. Die eis heeft de KNVB recentelijk al naast zich neergelegd.