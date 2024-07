Vangelis Pavlidis vliegt bij Benfica over boarding heen en komt hard neer op trap

Vangelis Pavlidis' tweede oefenduel namens Benfica kende hoogte- en dieptepunten. De van AZ overgenomen aanvaller wist tweemaal het net te vinden, maar kwam vroeg in de wedstrijd hard ten val toen hij over een boarding viel en zag zijn ploeg bovendien een 2-0 voorsprong weggeven.

Pavlidis nam het zaterdagavond met Benfica op tegen het Spaanse Celta de Vigo, de nummer dertien van het afgelopen LaLiga-seizoen. De wedstrijd begon voor de Griek niet veelbelovend.

Al in de vijfde minuut poogde hij te voorkomen dat de bal over de zijlijn zou rollen. Zijn doel bereikte Pavlidis, al ging dat niet zonder slag of stoot. Vlak langs het veld stond namelijk een obstakel: de boarding.

Pavlidis kon deze niet meer ontwijken en besloot eroverheen te springen, hetgeen niet lukte. De spits bleef met zijn voeten haken achter het bord, waarna hij over de boarding heen kukelde.

Achter het reclamebord bevond zich een trap. Gelukkig voor Pavlidis landde hij aan de bovenkant van de trap, waardoor hij geen diepe val maakte. De aanvalsleider kwam hard neer, maar kon de eerste helft gewoon uitspelen.

Dat deed hij niet onverdienstelijk. Pavlidis wist twee keer te scoren, waarvan eenmaal vanaf de stip. In de rust werd hij alsnog gewisseld, maar dat had vermoedelijk niks te maken met een blessure. De gehele formatie van Benfica werd namelijk naar de kant gehaald. In de tweede helft gaf de Portugese topclub de 2-0 voorsprong weg: het duel eindigde in 2-2.

Pavlidis was voor de tweede wedstrijd op rij trefzeker. Een dag eerder, op vrijdag, wist hij het net namelijk één keer te vinden in de oefenwedstrijd tegen SC Farense (5-0 overwinning), uitkomend op het hoogste niveau van Portugal.

Pavlidis mag zich sinds deze maand contractspeler van Benfica noemen. De werkgever van Roger Schmidt maakte naar verluidt zestien miljoen euro over naar AZ, dat bovendien nog maximaal twee miljoen aan bonussen kan ontvangen. Pavlidis tekende een contract tot medio 2029.

