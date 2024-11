Pavlidis aanjager van knappe comeback Benfica; bizarre eigen goal Celtic kost twee punten

Borussia Dortmund kende woensdag een eenvoudige avond in de Champions League. De Duitsers waren in Kroatië veel te sterk voor Dinamo Zagreb: 0-3. Vangelis Pavlidis was belangrijk voor Benfica, dat in de slotfase een knappe comeback voltooide bij AS Monaco: 2-3.

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund 0-3

Borussia Dortmund was oppermachtig voor rust, maar moest wel tot de 40ste minuut wachten op de openingstreffer. Jamie Bynoe-Gittens knalde raak, nadat onder meer Donyell Malen eerder al de paal had geteisterd. BVB nam na rust geen gas terug en bleef continu de aanval opzoeken. De aanvalsdrift leidde na 55 minuten tot de 0-2, gemaakt door Ramy Bensebaini. Een dreun die Dinamo Zagreb niet meer te boven kwam in het restant van de Champions League-ontmoeting.

Dortmund hield tot het einde toe controle in Zagreb en aanvalsleider Serhou Guirassy pikte een minuut voor het einde ook zijn doelpuntje mee: 0-3. Malen stond toen overigens niet meer op het veld, want de Nederlander werd een kwartier voor het einde gewisseld. Een uitstekende generale voor het elftal van trainer Nuri Sahin in aanloop naar de kraker in de Bundesliga tegen koploper Bayern München van aanstaande zaterdag.

AS Monaco - Benfica 2-3

AS Monaco, waar Jordan Teze op de reservebank zat, kwam na een kwartier spelen op voorsprong in eigen huis. Eliesse Ben Seghir vierde het doelpunt nadat hij een lage voorzet tot treffer promoveerde. Na de theepauze bracht Pavlidis Benfica weer langszij.

De Griekse ex-Eredivisie-topscorer profiteerde van gepruts achterin bij de Zuid-Fransen: 1-1. Beide ploegen dachten de leiding te nemen, maar zagen een treffer afgekeurd worden. De Zuid-Fransen moesten na een rode kaart voor Wilfried Singo met tien man verder, maar kwamen wel weer op voorsprong.

Soungoutou Magassa schoot de thuisploeg in ondertal naar een voorsprong en de thuisfans rekenden zich tien minuten voor tijd stiekem rijk. Uit die droom werden zij al vlug geholpen. In overtal voltooide Benfica in de slotfase een knappe comeback. Ángel Di María vertolkte met twee heerlijke voorzetten, op respectievelijk Arthur Cabral en Zeki Amdouni, een hoofdrol bij de Portugese remontada: 2-3.