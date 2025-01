Paulo Dybala is ondanks contractverlenging voor een schijntje op te halen bij AS Roma

AS Roma heeft het contract van Paulo Dybala automatisch verlengd, zo bevestigt technisch directeur Florent Ghisolfi zondag bij DAZN. De Argentijn ligt nu tot medio 2026 vast in de Italiaanse hoofdstad, al is het door een clausule in zijn contract de vraag of hij zo lang gaat blijven.

De toekomst van Dybala was afgelopen zomer hoogst onzeker. De wereldkampioen was hard op weg naar het Saudische Al-Qadsiah, dat een driejarig contract ter waarde van 75 miljoen euro klaar had liggen had liggen. De transfer leek in kannen en kruiken, maar Dybala besloot Roma op het laatste moment trouw te blijven.

Bij Roma hoeft Dybala met een salaris van acht miljoen euro per jaar ook niet op een houtje te bijten, en ook na zijn contractverlenging zal hij dat bedrag jaarlijks op zijn bankrekening kunnen bijschrijven. Voor Roma drukt Dybala's honorarium wel zwaar op de salarishuishouding, wat de club zou kunnen doen besluiten om Dybala vroegtijdig van de hand te doen.

Met name in de maand juli is een vertrek van dichterbij dan ooit. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet dat Dybala een clausule in zijn contract heeft staan, die bepaalt dat hij in de maand juli 2025 voor een gelimiteerde afkoopsom van twaalf miljoen euro mag vertrekken.

“Dybala’s automatische verlenging is officieel ingegaan", bevestigde Ghisolfi vlak voor de aftrap van Udinese - Roma. "We zijn erg blij, hij is een technisch leider van het team. Hij is een belangrijk figuur voor de club en de fans.” De verlenging ging officieel in op 17 januari, toen Dybala zijn honderdste wedstrijd voor I Giallorossi speelde.

De inmiddels 31-jarige Dybala arriveerde in de zomer van 2022 transfervrij bij Roma, waarvoor hij, de uitwedstrijd tegen AZ meegerekend, nu op 101 optredens staat. Daarin wist hij 39 goals en 21 assists te produceren. Buiten die cijfers om is Dybala met zijn fluwelen linkerbeen een onmisbare kracht in het verder wat fantasieloze Roma, dat dit seizoen hevig teleurstelt.

Eén van de aankopen die Roma verder moet helpen, is Devyne Rensch. De 22-jarige verdediger kwam voor maximaal zes miljoen euro over van Ajax. “Met de komst van Rensch hebben we ons belangrijkste doel bereikt: een nieuwe rechtsback", sprak Ghisolfi. "Hij is veelzijdig en jong, we willen dit type profiel. We zullen zien of we in de laatste week nog andere zaken gaan doen.”