Paul Scholes is ziedend en richt woede op één persoon bij Manchester United: 'Waar haalt hij het lef vandaan?'

Paul Scholes is bepaald nog niet te spreken over het beleid van nieuwe Manchester United-eigenaar Sir Jim Ratcliffe. De stijging van de ticketprijzen is bij het clubicoon in het verkeerde keelgat geschoten.

In een uitzending van het praatprogramma The Overlap wordt er ingezoomd op de 'prijs van loyaliteit' en uiteraard gaat het daarbij al gauw om de bedragen die men moet betalen voor het bezoeken van alle thuiswedstrijden in een seizoen.

Scholes vraagt als mede-eigenaar van vierdeklasser Salford City een bedrag van 250 pond voor een totaal van 23 wedstrijden, zo vertelt hij tijdens het programma. Bij Manchester United liggen de prijzen uiteraard hoger.

Dat is ook logisch, erkent de voormalig topmiddenvelder, maar wat er voor een bezoek naar Old Trafford betaald moet worden is 'belachelijk', vindt Scholes. "Het is vreselijk", steekt hij woedend van wal.

"Manchester telt zoveel volkswijken. Als je het hebt over mensen die hun kinderen mee willen nemen naar een wedstrijd...", vervolgt de Engelsman. "Als je je familie neemt, betaal je driehonderd, vierhonderd pond. Dat is niet oké."

"Hoe kan je nou, als het elke week slechter gaat, de prijzen van de tickets verhogen?", vraagt Scholes zich boos af. "Kon hij de mensen niet wat positiefs geven? Hoe kan je meer vragen, maar minder geven?"

"Waar is hij mee bezig?", klinkt de tirade verder. "Er gebeurt niets goeds onder hem, hij heeft niets goeds gebracht. Het team ziet er matig uit, zoals de stand op de ranglijst suggereert. Ik heb het al eerder gezegd, hij doet niets voor de fans. Hij maakt het alleen maar slechter."

"We hebben het over Amerikaanse eigenaren, maar hij is een Manchester United-fan uit Failsworth en gooit nog steeds de prijzen omhoog. Het laat zien dat het hem gewoon niets boeit", is Scholes nog niet uitgeraasd.

"De belofte om met de fans samen te werken komt hij niet na. De club terug naar de absolute top van Engeland, Europa en de hele wereld brengen lukt hem ook niet. Hij heeft nu een jaar de leiding, maar alleen maar voor negativisme gezorgd. Ik kan gewoon niets goeds verzinnen wat hij de club gebracht heeft."