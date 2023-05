Paul Pogba valt uit bij eerste basisplaats in 390 dagen; heerlijke goal Fagioli

Zondag, 14 mei 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:52

Juventus heeft een plek bij de eerste vier in de Serie A zo goed als binnen. I Bianconeri wonnen met 2-0 van Cremonese dankzij een geweldige uithaal van Nicolò Fagioli en een kopbal van Gleison Bremer. Paul Pogba, die voor het eerst sinds 19 april 2022 (!) weer eens in de basis stond, toen nog in dienst van Manchester United, viel na ruim twintig minuten uit met vermoedelijk een spierblessure. Dankzij de zege staat Juventus nu op 69 punten en heeft het er acht meer dan de nummer vijf, AC Milan. Nummer negentien Cremonese staat op het punt van degraderen.

Pogba mocht dus voor het eerst in 390 dagen weer eens aan de aftrap staan. De Fransman stond op de 10-positie achter spits Dusan Vlahovic. Trainer Massimiliano opteerde voor de vertrouwde 3-5-1-1-formatie, waarin Juan Cuadrado (rechts) en Federico Chiesa (links) vanaf de zijkanten voor de aanvoer naar voren moesten zorgen. Onder meer Wojciech Szczesny, Filip Kostic en Ángel Di María begonnen op de bank. Aan de kant van Cremonese ontbrak de geblesseerde Cyriel Dessers.

Oh nee.. Pogba raakt weer geblesseerd ?? Het zit ook niet mee voor de Fransman.. ?? #ZiggoSport #SerieA #JUVCRE pic.twitter.com/vjTJ9mcmmD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023

Juventus was vanaf het begin de bovenliggende partij. Zo liet Pogba zich zien met enkele fraaie passjes. Eén daarvan belandde bij Vlahovic, die Cremonese-goalie Marco Carnesecchi op zijn pad vond. Er was niets aan de hand voor Juventus, totdat Pogba in de 22ste minuut plots naar de grond ging. De wereldkampioen van 2018 wist al gauw dat het mis was en sloeg zijn armen voor zijn gezicht. Arkadiusz Milik kwam in het veld als zijn vervanger en de ex-Ajacied kreeg na een half uur spelen een grote schietkans, maar ook hij stuitte op Carnesecchi. De doelman van de bezoekers haalde opgelucht adem toen de volgende kans van Juventus, een kopbal van Bremer, matig gericht was en dus in zijn armen belandde.

?????????? dan wat een pegel! ?? 10 minuten na rust komt Juve op 1-0 door een kanonskogel van Fagioli ??#ZiggoSport #SerieA #JUVCRE pic.twitter.com/gXa4X3Z0r8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023

Na rust bleef Juventus op zoek gaan naar de openingsgoal. Drie minuten voor rust kwam het dichtbij, maar de inzet van Chiesa vloog hoog over de lat. Toch hoefden de aanwezige supporters niet lang te wachten op de treffer. Chiesa bracht de bal bij Fagioli, wiens schot vanaf randje zestien keihard tegen de touwen sloeg: 1-0. Namens Cremonese had Emanuele Valeri de nodige pech bij zijn afstandsschot, dat rakelings naast ging.

????????????! ?? De Juve-verdediger krijgt de bal met geluk bij z'n hoofd en knikt vervolgens raak: 2-0 ??#ZiggoSport #SerieA #JUVCRE pic.twitter.com/0C7T8z8hmo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023

Een kwartier voor tijd dacht Milik het duel te beslissen, maar de Pool bleek millimeters buitenspel te hebben gestaan. Adrien Rabiot dacht even later ook voor de 2-0 te zorgen, ware het niet dat de poging van de Fransman in het zijnet belandde. Rabiot probeerde het vijf minuten voor tijd opnieuw: dit keer werd zijn poging van de lijn gehaald door Vlad Chiriches. De 2-0 zou ruim tien minuten voor tijd alsnog vallen, toen Bremer uit een hoekschop van Leandro Paredes uiteindelijk raak kopte: 2-0. Valeri en invaller Moise Kean kwamen in de slotfase nog dicht bij de derde treffer van die avond, die niet meer zou vallen.