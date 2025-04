'Paul Bosvelt neemt dag na bekerwinst opvallende beslissing bij Go Ahead Eagles'

Paul Bosvelt doet een stapje terug bij bekerwinnaar Go Ahead Eagles, zo verzekert transferjournalist Mounir Boualin dinsdag. De huidige technisch manager gaat zich in Deventer voornamelijk bezig houden met de scouting. Boualin weet ook wie de belangrijkste kandidaat is om Bosvelt op te volgen in De Adelaarshorst.

Marc van Hintum is de beoogde opvolger van Bosvelt bij Go Ahead. De oud-verdediger werkte eerder bij Vitesse en Willem II en is sinds 2021 verbonden aan VVV-Venlo. In Noord-Limburg verzorgt Van Hintum al enige tijd de technische zaken.

Go Ahead denkt dat Van Hintum de nodige ervaring zal meebrengen naar de Vetkampstraat. Het is nog niet bekend of er al contact is geweest met de technisch eindverantwoordelijke van VVV.

Bosvelt werkt sinds 2018 als technisch manager bij Go Ahead en heeft een belangrijke stem in het samenstellen van de selectie. Met het elftal van dit seizoen wist trainer Paul Simonis de beker te winnen, terwijl Go Ahead daarnaast zevende staat in de Eredivisie.

De leiding van Go Ahead heeft dus het idee opgevat om Bosvelt voortaan de scouting te laten verzorgen. De oud-middenvelder heeft zelf nog niet gereageerd op zijn veranderende functie in Deventer.

Bosvelt kwam maandag geregeld in beeld in De Kuip tijdens de bekerfinale tussen Go Ahead en AZ. De Deventenaren leken te gaan verliezen, maar sleepten er in extremis een verlenging uit. Na strafschoppen werd uiteindelijk de beker in de wacht gesleept.

Voor Bosvelt en algemeen directeur Jan-Willem van Dop reden om na afloop groots feest te vieren met de spelers. Beide heren droegen een hoedje in de kleuren van Go Ahead en waren uitzinnig van vreugde.