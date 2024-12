Patrik Schick scoort vier keer in 25 minuten en bezorgt Bayer Leverkusen grote zege

Bayer Leverkusen, met Jeremie Frimpong in de basis, heeft plek twee in de Bundesliga zaterdag weten te verstevigen. De ploeg van trainer Xabi Alonso was in eigen huis met 5-1 te sterk voor SC Freiburg, dat daardoor voorlopig op de achtste plek blijft staan. Patrik Schick was met vier goals de grote man bij Leverkusen, terwijl Florian Wirtz één keer scoorde en drie assists gaf.

De eerste echt grote kans van de wedstrijd was voor de bezoekers, waar voormalig Eredivisionist Ritsu Doan in de basis stond. De afstandspoging van Philipp Lienhart belandde echter op de lat.

Na ruim een half uur ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip. Doan beging een overtreding op Wirtz, en laatstgenoemde nam de daaropvolgende penalty zelf. Doelman Noah Atubolu bracht echter redding, waardoor het 0-0 bleef.

Vlak voor rust kwam Leverkusen alsnog op voorsprong. Wirtz vond Schick, en met een mooi stiftje zette de Tsjech de 1-0 op het bord.

In de tweede helft verdubbelde Wirtz de score na een goede pass van Exequiel Palacios: 2-0. Vlak daarna werd het echter 2-1 via Vincenzo Grifo, die de bal in de rechteronderhoek plaatste na balverlies op de eigen helft van Leverkusen.

Leverkusen maakte vervolgens in de persoon van Schick duidelijk dat er niets te halen viel voor Freiburg. In tien minuten tijd scoorde de spits nog eens drie keer.

De 3-1 was een rake kopbal op aangeven van opnieuw Wirtz, de 4-1 een van richting veranderd schot na klaarleggen van Wirtz en de 5-1 een kopbal uit een corner. Meer dan een knal op de lat van Grifo had Freiburg daar niet tegenin te brengen.