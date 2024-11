Patrick van Aanholt legt uit waarom hij Sparta boven 'heel veel' andere clubs verkoos

Patrick van Aanholt had ook de nodige buitenlandse aanbiedingen op zak, alvorens hij besloot een contract te tekenen bij Sparta Rotterdam. Dat zei de linksback woensdag in een interview met ESPN.

Van Aanholt hoopt 'zo snel mogelijk' zijn rentree te maken op de Nederlandse velden. De linkervleugelverdediger trainde als transfervrije voetballer de afgelopen tijd gewoon door en toen hij benaderd werd door Sparta, legde hij oor te luister op Het Kasteel.

"Wedstrijdritme komt wel", reageert Van Aanholt als hem gevraagd wordt naar zijn aanstaande rentree. "Ik ken mijn lichaam en dat gaat wel goed komen." Bij PSV werd Van Aanholt - toen er nood aan de man was - door Peter Bosz sporadisch op de nummer 6-positie gezet.

Toch zal de in Den Bosch geboren verdediger zich focussen op de linksbackpositie. "Maar mocht de trainer mij op zes nodig hebben, weet hij wat hij aan mij heeft en wat ik kan", aldus Van Aanholt, die aangeeft afgelopen vrijdag te zijn benaderd door de Spartanen.

Sindsdien kwam een bliksemtransfer snel van de grond. "Ik heb heel veel aanbiedingen gekregen uit verschillende landen, maar niets wat ik wilde", blikt hij terug op zijn transfervrije periode. "Dan is het wachten tot er iets aantrekkelijks en leuks op je pad komt en uiteindelijk is dat Sparta geworden. Je moet een goed gevoel hebben, dat had ik bij Sparta gelijk."

Ook vanuit het buitenland was er dus serieuze interesse in de linkspoot. Hij legt uit waarom hij er toch voor koos om binnen de landsgrenzen actief te blijven. "De keuze om in Nederland te blijven was mede doordat ik al lang in het buitenland gespeeld heb, mijn kinderen gesetteld zijn in Nederland en de familie is dichtbij."

"Daarom wilde ik niet naar het buitenland", vervolgt de 34-jarige Bosschenaar. "Geen enkele aanbieding uit het buitenland heeft mij laten twijfelen, want ik had er geen goed gevoel bij. Dat gevoel heb ik gevolgd."