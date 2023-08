Patrick Kluivert gaat met Adana Demirspor in blessuretijd onderuit bij Genk

Donderdag, 24 augustus 2023 om 22:01 • Jonathan van Haaster

Adana Demirspor heeft in België in blessuretijd een nederlaag moeten slikken tegen KRC Genk. De Turken, die gecoacht worden door Patrick Kluivert, pakten vlak na rust de leiding via een knap schot van Emre Akbaba. Genk viel grote delen van de wedstrijd tegen, maar toch lukte het de ploeg van trainer Wouter Vrancken om de belangrijke gelijkmaker aan te tekenen. Toluwalase Arokodare schoot bij de tweede paal binnen. In blessuretijd maakte Daniel Muñoz zelfs de winnende treffer voor de Vlamingen: 2-1. De return in Turkije vindt volgende week donderdag plaats. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League.

Bijzonderheden

De openingsfase was voor Genk en dat leidde tot een schot voor Yira Sor, die zijn inzet net naast zag gaan. Na lichtzinnig uitverdedigen van Bilal El Khannouss kreeg Adana ook een kans via Cherif Ndiaye. Hij stuitte op Maarten Vandevoordt. De doelman van Genk moest na ruim een half uur opnieuw handelend optreden om Ndiaye opnieuw van het scoren te houden. Adana kende een droomstart in de tweede helft. Akbaba sneed in de zestien naar binnen, kapte zijn man uit en vond de verre hoek: 0-1. Genk viel ook in de tweede helft tegen, al kreeg het een grote kans via Sor. Zijn slechte aanname zorgde er echter voor dat de mogelijkheid verkeken was. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak voor de Belgen. Arokodare schoot bij de tweede paal binnen: 1-1. Muñoz maakte in blessuretijd de 2-1 door een hoekschop binnen te werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

KRC Genk - Adana Demirspor 2-1

47' 0-1 Emre Akbaba (assist: Cherif Ndiaye)

77' 1-1 Toluwalase Arokodare (assist: Matías Alejandro Galarza)

93' 2-1 Daniel Muñoz (assist: Mark McKenzie)