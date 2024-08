Pascal Jansen haalt voormalig smaakmaker uit de Eredivisie naar Ferencváros

Virgil Misidjan (31) speelt de komende twee seizoenen voor Ferencváros, zo maakt de Hongaarse topclub maandag bekend. De drievoudig Surinaams international komt transfervrij over van Al-Tai. Met die club degradeerde Misidjan afgelopen seizoen naar het tweede niveau van Saudi-Arabië.

Bij Ferencváros gaat Misidjan spelen onder trainer Pascal Jansen. Eerder versterkte de club zich al met Belg Philippe Rommens, die voor zo’n 1,5 miljoen euro overkwam van Go Ahead Eagles. Nederlander Mats Knoester staat al sinds de zomer van 2022 onder contract bij Ferencváros.

Misidjan speelde slechts een seizoen in het shirt van Al-Tai. In 30 officiële wedstrijden was de pijlsnelle vleugelflitser goed voor 4 doelpunten en 3 assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde nog altijd op 2,3 miljoen euro, maar Misidjan maakt transfervrij de overstap naar Boedapest.

Misidjan speelde in het buitenland eerder al voor Ludogorets en FC Nürnberg. Met laatstgenoemde speelde hij een seizoen in de Bundesliga, terwijl de vleugelspeler in Bulgarije maar liefst acht prijzen wist te winnen.

Met Ludogorets werd Misidjan vijf keer landskampioen. Verder wist hij eenmaal de Bulgaarse beker te winnen, terwijl de Supercup twee keer werd binnengesleept. In totaal speelde Misidjan 206 officiële wedstrijden voor Ludogorets, waarin hij goed was voor 49 doelpunten en 36 assists.

In 2021 keerde Misidjan enigszins verrassend terug in de Eredivisie. Na een goed half jaar bij PEC Zwolle durfde FC Twente het, mede dankzij zijn transfervrije status, aan met de vleugelflitser.

Die gok bleek een gouden zet te zijn. Misidjan kwam in het seizoen 2022/23 tot 3.006 minuten in dienst van Twente, verdeeld over 41 optredens. Daarin wist de rechtspoot tien keer het net te vinden, terwijl hij zesmaal fungeerde als aangever.