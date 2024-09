Paris Saint-Germain wint ook vierde duel, ondanks uitstekende Marco Bizot

Paris Saint-Germain heeft ook de vierde Ligue 1-wedstrijd van het seizoen weten te winnen. In eigen huis waren de hoofdstedelingen uiteindelijk met 3-1 te sterk voor Stade Brest. Ousmane Dembélé was de grote man met twee goals. Koploper PSG is de enige club die dit seizoen nog foutloos is in de Franse competitie. Brest staat ondertussen twaalfde.

Brest, met doelman Marco Bizot onder de lat, merkte al vroeg dat het niet makkelijk zou worden in het Parc des Princes. Zo moest de Nederlandse keeper in het eerste kwartier al reddend optreden bij pogingen van Nuno Mendes en João Neves.

Na die openingsfase ging de storm van de thuisploeg wat meer liggen en kroop ook Brest wat meer uit de schulp. Na een klein half uur kregen de bezoekers zelfs een strafschop.

Ludovic Ajorque werd in het strafschopgebied van PSG aan zijn shirt getrokken door Nuno Mendes, waarna Romain Del Castillo mocht aanleggen vanaf elf meter. Dat deed hij feilloos: 0-1.

Toch ging PSG niet met een achterstand de rust in. Enkele minuten voor het einde van de eerste helft wist Dembélé Bizot dan toch te kloppen. De Fransman kopte bij de tweede paal een voorzet van Marco Asensio binnen.

In de tweede helft bleef PSG domineren. Bizot bracht echter meermaals redding en een treffer van Asensio werd afgekeurd wegens buitenspel.

Twintig minuten voor tijd wist de thuisploeg het duel in een tijdsbestek van enkele minuten echter alsnog te beslissen. Eerst schoot Fabián Ruiz de bal van net buiten het strafschopgebied schitterend in de kruising, even later kreeg Dembélé de bal voor zijn voeten nadat een poging van Randal Kolo Muani werd geblokt: 3-1. Dat was ook de eindstand.