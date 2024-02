Paris Saint-Germain wil Parc des Princes verlaten na besluit gemeente

Het lijkt er sterk op dat Paris Saint-Germain het Parc des Princes gaat verlaten. Volgens voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is het huidige onderkomen ondanks vele pogingen bij de gemeente niet te koop gebleken. De club kijkt daarom vooruit naar het bouwen van een nieuw stadion.

Al-Khelaïfi werd donderdag op het UEFA-congres in Parijs herkozen als hoofd van de European Club Association (ECA). Daar zal de bestuurder nu tot 2028 aan het hoofd van staan. Al-Khelaïfi sprak daar ook met verslaggevers over de situatie rondom het Parc des Princes.

"Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het stadion nu niet meer te koop is", vertelde hij. "We weten wat we willen, we hebben jaren verspild door het te willen kopen. Het is nu gemakkelijker voor ons, we weten wat we willen. Het is voor ons voorbij. We willen het Parc verlaten."

Vorig jaar verklaarde PSG al dat het naar alternatieven kijkt voor het Parc des Princes. Dat volgde na het besluit van de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, die verklaarde dat het stadion niet te koop is. Dat de gemeente Parijs niet van dat standpunt is geweken, bevestigde de gemeente dinsdag nogmaals.

"Een verkoop is niet wenselijk, want dat zou een beslissing zijn waarmee geen weg meer terug is", vertelde Pierre Rabadan, de locoburgemeester van Parijs, die sport in zijn portefeuille heeft. "Daarom moeten we de verkoop van het Parc vandaag uitsluiten. We willen de erfenis van Parijs niet verkopen."

PSG werd opgericht in 1970 en speelt sinds 1974 is het Parc des Princes. Sinds de komst van Qatari eigenaren in 2011 is PSG uitgegroeid tot een Europese topclub, al ontbreekt de zo gewenste Champions League nog altijd in de prijzenkast. Wel won de club onder meer negenmaal de Ligue 1.

Om te blijven groeien wil het bestuur al jaren overgaan tot het kopen van het Parc des Princes, om onder meer de stadioncapaciteit te kunnen vergroten. Het huidige stadion biedt plaats aan 'slechts' 49.691 toeschouwers. De clubleiding had in eerste instantie ook het idee om het Stade de France te betrekken, maar liet dat idee toch varen. Zodoende zal er een nieuw stadion moeten komen.

