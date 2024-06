Paris Saint-Germain meldt zich bij Feyenoord en legt aanbieding bij speler neer

Paris Saint-Germain heeft zich met een aanbieding gemeld bij Lutsharel Geertruida, zo weer L’Équipe zaterdag te melden. Donderdag kwam Foot Mercato al met het nieuws dat PSG geïnteresseerd is, en nu wordt bekend dat de verdediger ook al een contractaanbieding heeft ontvangen.

Geertruida kwam het afgelopen seizoen tot 47 officiële duels namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists. PSG ziet in hem een multifunctionele verdediger die zowel als rechtsback als in het centrum uit de voeten kan.

Vrijwel de gehele defensie van PSG gaat deze zomer op de schop. Enkel Marquinhos, Nuno Mendes en de langdurig geblesseerde Lucas Hernández zijn nog zeker van hun plek. De blessuregevoelige Presnel Kimpembe en Nordi Mukiele mogen uitkijken naar een nieuwe club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Geertruida staat volgens Fabrizio Romano samen met Edmond Tapsoba op de shortlist van PSG. Laatstgenoemde kan terugkijken op een uitstekend seizoen bij Bayer Leverkusen. Geertruida en Tapsoba staan volgens de journalist eveneens op de radar van niet nader genoemde clubs uit de Premier League.

Volgens de berichtgeving had PSG zijn pijlen eerst vooral gericht op Leny Yoro, maar hij lijkt zijn zinnen te zetten op een vertrek van Lille OSC naar Real Madrid.

In Rotterdam beschikt Geertruida nog over een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. Transfermarkt schat de waarde op 32 miljoen euro.

Vrijdagavond kwam de verdediger van Feyenoord nog namens het Nederlands elftal in actie op het EK tegen Frankrijk. In de 73ste speelminuut kwam hij binnen de lijnen voor Jeremie Frimpong.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties