Paris Saint-Germain troeft Manchester United af en legt meer dan €60 miljoen neer voor Portugees wonderkind

Paris Saint-Germain heeft zich definitief versterkt met toptalent João Neves, die overkomt van Benfica. De Portugese middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029 in het Parc des Princes.

PSG was al een tijdlang geïnteresseerd in Neves en bracht onlangs al een eerste bod uit bij Benfica. Dat bod werd afgewezen, maar omdat de Portugezen bereid waren te onderhandelen, werd er toch spoedig een akkoord verwacht.

Dat akkoord kwam afgelopen vrijdag. PSG maakt een vast bedrag van zestig miljoen euro over naar Benfica, dat ook nog eens tien miljoen euro aan bonussen kan ontvangen als er aan bepaalde sportieve prestaties wordt voldaan. Daarnaast vertrekt Renato Sanches op huurbasis naar Benfica.

Neves had zijn medische tests al succesvol doorstaan, waardoor alleen de officiële aankondiging nog ontbrak. Maandagmiddag kwam die online. Neves had zijn zinnen al een tijdje gezet op een transfer naar Parijs en was al snel persoonlijk akkoord met de regerend landskampioen van Frankrijk.

De negentienjarige Neves, centrale middenvelder van beroep, stond ook in de serieuze belangstelling van Manchester United, dat begin juli twee biedingen op de Portugees afgewezen zag worden.

Man United heeft zijn focus inmiddels verlegd naar Manuel Ugarte van PSG, daar hij na de komst van Neves mogelijk sneller mag vertrekken. De Parijzenaren namen de Uruguayaans international vorige zomer voor 60 miljoen euro over van Sporting CP.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!