Paris Saint-Germain heeft man van 236 wedstrijden voor de club na 638 dagen terug

Niet vaak zal er iemand zo blij geweest zijn om plaats te nemen op de reservebank. Presnel Kimpembe (29) behoort dinsdagavond voor het eerst in 638 dagen weer tot de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain. De ervaren verdediger kampte voor een ogenschijnlijke eeuwigheid met een achillesblessure.

In Duitsland neemt PSG het dinsdag om 21:00 uur op tegen Bayern München. Op het oog een weinig speciale topper in de Champions League-competitiefase, maar voor Kimpembe zal het als een zeer bijzondere aangelegenheid voelen.

Zijn rentree laat al even op zich wachten. In februari vorig jaar ging hij naar de grond tijdens het Ligue 1-duel tussen Olympique Marseille en PSG. Kimpembe wist meteen dat het mis was, wees naar de achilles die hem eerder al maanden aan de kant hield en verliet kort daarna per stretcher het veld.

De Parijse fans zouden vervolgens ellenlang moeten wachten om de linkspotige mandekker weer eens in actie te zien, maar dinsdagavond wordt hun geduld - en dat van Kimpembe zelf evengoed - beloond. Tegen Bayern kan hij na 638 dagen zijn terugkeer verwezenlijken. Voor zijn zware blessure kwam de centrumverdediger tot 236 wedstrijden namens de club waar hij tevens zijn jeugdopleiding genoot.

Voor PSG vormt het treffen met der Rekordmeister bovendien een cruciale wedstrijd. Les Rouge-et-Bleu pikten pas vier punten op in het miljardenbal en zijn bij de huidige stand uitgeschakeld.

Inclusief de wedstrijd tegen Bayern komt PSG nog viermaal in actie in de Champions League-competitiefase. Ook RB Salzburg, Manchester City en VfB Stuttgart kruisen de degens nog met de equipe van Luis Enrique.

In eigen land vergaat het PSG een stuk gemakkelijker. Als koploper geniet het een ongeslagen status in de Ligue 1 en staat het na twaalf wedstrijden vier punten los van nummer twee AS Monaco.