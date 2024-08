Paris Saint-Germain geeft voetbalshow weg; João Neves na twee duels op vier assists

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond een kinderlijk eenvoudige zege geboekt in de Ligue 1. De ploeg van trainer Luis Enrique wervelde bij vlagen en won dankzij treffers van Bradley Barcola (2), Marco Asensio, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery en Kang-in Lee met liefst 6-0 van Montpellier.

PSG ging uitstekend van start in het eigen Parc des Princes. Barcola werd bereikt aan de linkerkant van het veld, snelde richting doel en schoot de bal hard en beheerst binnen met de punt van zijn schoen: 1-0.

De tweede Parijse treffer volgde halverwege de eerste helft en ditmaal was Asensio de gevierde man. João Neves, ook al aangever bij de 1-0, gaf in één tijd mee aan Asensio, die oog in oog met doelman Benjamin Lecomte kalm bleef: 2-0. Het was voor de van Benfica overgekomen Neves alweer zijn vierde assist in twee Ligue 1-duels.

2-0 was ook de ruststand, maar na rust ging PSG vrolijk verder. Een kleine tien minuten na de onderbreking maakte Barcola zijn tweede van de avond. De Frans international tikte op aangeven van Ousmane Dembélé van dichtbij simpel binnen, nadat de verdediging van Montpellier al een hoopje was gespeeld: 3-0.

Hakimi was de volgende die zichzelf op het scorebord zette. De Marokkaanse ster schoot met een heerlijke volley bij de tweede paal raak: 4-0. De fraaie assist kwam op naam van Nuno Mendes.

Nog geen twee minuten later was de 5-0 een feit. Dembélé bracht de bal bij Zaïre-Emery, die Montpellier-verdediger Kiki Kouyaté schitterend door zijn benen speelde en beheerst raak schoot achter Lecomte.

De doelman van de bezoekers moest daarna nog eenmaal vissen, want tien minuten voor tijd maakte Lee er 6-0 van. De Zuid-Koreaan kreeg de bal van Hakimi, kreeg tijd en ruimte en schoot met een beheerst schot heerlijk raak in de korte hoek.