Panathinaikos meldt zich bij Ajax en wil onmiddellijk huurtransfer bespreken

Panathinaikos wil zich op huurbasis versterken met Owen Wijndal, zo meldt Mike Verweij dinsdag in De Telegraaf. Hoewel Ajax ervoor openstaat mee te werken aan een tijdelijke transfer van de linksback, is het nog maar de vraag of het echt tot een akkoord komt.

De interesse vanuit de Griekse club is opvallend te noemen, want als Ajax als winnaar uit het tweeluik met Vojvodina komt, dan spelen de Amsterdammers in de volgende voorronde mogelijke tegen Panathinaikos.

Volgens de berichtgeving heeft Wijndal zelf niet per se oren naar een avontuur in Griekenland, terwijl Ajax wel zou openstaan voor een tijdelijk vertrek van de linksachter.

Wijndal laat weliswaar een goede indruk achter op trainer Francesco Farioli, maar het loon van de vleugelverdediger drukt behoorlijk op de salarishuishouding van Ajax. Als Panathinaikos het salaris zou overnemen, dan komt er mogelijk meer ruimte vrij voor andere deals.

Ondanks zijn goede prestaties in de voorbereiding zou Farioli op dit moment nog geen basisplek in gedachten hebben voor Wijndal. De Italiaanse oefenmeester lijkt nu in te zetten op Jorrel Hato als linksback met Youri Baas als back-up.

Wijndal zelf is overtuigd voor zijn kwaliteiten en wil de komende periode gebruiken om nog meer indruk te maken. Hij lijkt de handdoek bij Ajax vooralsnog niet in de ring te willen gooien en momenteel niet open te staan voor een vertrek.

In de zomer van 2022 werd Wijndal voor een bedrag van tien miljoen euro overgenomen van AZ. Een jaar later werd hij verhuurd aan Royal Antwerp FC, waarna hij onlangs weer terugkeerde bij Ajax. In Amsterdam beschikt hij nog over een verbintenis tot medio 2027.

