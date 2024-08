Panathinaikos - Ajax: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en waar wordt Europa League duel uitgezonden

Een overzicht waar je het Europa League duel tussen Panathinaikos en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste team nieuws

Het seizoen is weliswaar pas net begonnen, maar bij Ajax is er alweer genoeg gebeurd de afgelopen weken.

De nieuwe trainer Francesco Farioli zal dan ook blij zijn dat het deze donderdag weer over het voetbal zelf gaat en niet langer over eventuele transfers en spelers die zijn teruggezet naar Jong Ajax.

Nadat in een eerder stadium Vojvodina werd uitgeschakeld moeten de Amsterdammers het nu opnemen tegen Panathinaikos in de strijd om een plekje in de play-offs voorafgaand aan de groepsfase van de Europa League.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de belangrijke Europese krachtmeting, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Panathinaikos - Ajax

Europa League Qualification Panathinaikos PAN 2024-08-08T18:00:00.000Z 20:00 Ajax AJX

Datum: 8 augustus, 2024 Aftrap: 20:00 Locatie: Olympisch Stadion Spyridon Louis, Athene

Uitzending Panathinaikos - Ajax, TV kanaal en online livestream

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Panathinaikos

Het Nederlandse duo Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena moest de vorige wedstrijd van Pana laten schieten door griepverschijnselen en het is nog onduidelijk of zij op tijd fit zijn voor de ontmoeting met Ajax.

Beschikbare spelers Panathinaikos

Positie Spelers Keepers: Dragowski, Lilo, Lodygin, Karakasis Verdedigers: Ingason, Jedvaj, Katris, Max, Mladenovic, Fikaj, Vagiannidis, Baldock, Kotsiras Middenvelders: Willian Arao, Maksimovic, Bregou, Gnezda Cerin, Zeca, Bakasetas, Djuricic Aanvallers: Tete, Mancini, Limnios, Kyriopoulos, Ionnidis, Sporar, Jeremejeff, Dabizas

Blessures en schorsingen Ajax

Farioli heeft niets te klagen over de breedte van zijn selectie en besloot zelfs om een aantal spelers naar Jong Ajax terug te zetten, waardoor onder andere Naci Ünüvar, Owen Wijndal, Silvano Vos, Borna Sosa en Benjamin Tahirovic zeker niet in actie zullen komen.

Steven Bergwijn is nog niet fit genoeg zijn om in actie te komen na zijn deelname aan Euro 2024 met het Nederlands Elftal, maar Brian Brobbey is er wel weer bij.

Beschikbare spelers Ajax

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Ramaj, Gorter Verdedigers: Hato, Sutalo, Kaplan, Medic, Baas, Rensch, Gaaei, Janse Middenvelders: Mannsverk, Van den Boomen, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Hlynsson Aanvallers: Forbs, Akpom, Rijkhoff, Traore, Godts, Berghuis, Brobbey

Recente vorm Panathinaikos

Pana zal vol vertrouwen aan de aftrap staan na de recente overwinning op het Bulgaarse Botev Plovdiv.

In eigen huis werd een wellicht moeizamere dan verwachte 2-1 overwinning geboekt, maar in de return had Botev weinig in de melk te brokkelen.

Datum Wedstrijden Competitie 01-08-2024 Botev 0-4 Panathinaikos Europa League 25-07-2024 Panathinaikos 2-1 Botev Europa League 18-07-2014 Panathinaikos 1-0 Maccabi Netanya Vriendschappelijk

Recente vorm Ajax

Ajax wist nog niet echt te overtuigen de afgelopen weken, maar heeft alle redenen om tevreden te zijn over de resultaten.

Een doelpunt van Branco van den Boomen was genoeg voor een nipte zege thuis tegen Vojvodina, alvorens de Amsterdammers de klus in de uitwedstrijd vakkundig afmaakten.

Datum Wedstrijden Competitie 01-08-2024 Vojvodina 1-3 Ajax Europa League 25-07-2024 Ajax 1-0 Vojvodina Europa League 19-07-2014 Ajax 1-0 Olympiakos Vriendschappelijk

