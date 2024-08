Ajax weet welke tegenstander het treft wanneer Panathinaikos verslagen wordt

Ajax is bij de eventuele laatste voorronde van de Europa League gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen Jagiellonia Bialystok (Polen) en FK Bodø/Glimt (Noorwegen). Eerst moeten de Amsterdammers het tweeluik met het Griekse Panathinaikos zien te overleven. Lukt dat, dan beginnen de Amsterdammers met een uitduel. Een week later volgt de return.

Ajax rekende in de tweede voorrondes van de Europa League af met het Servische FK Vojvodina. Donderdag spelen de hoofdstedelingen de eerste van twee duels met Panathinaikos. Mocht Ajax dat tweeluik winnend besluiten, gaat de ploeg van Francesco Farioli met een geplaatste status verder.

De Amsterdammers nemen het in dat geval op tegen het ongeplaatste Jagiellonia Bialystok of FK Bodø/Glimt. Ajax wacht mogelijk dus een trip naar Polen of Noorwegen.



Mocht Ajax toch stranden tegen de Grieken, wacht nog een voorronde in de Conference League. De loting voor de voorronde van dat toernooi vindt maandag om 14:00 uur plaats.

Daarbij kent Ajax als verliezer een ongeplaatste status en kent de recordkampioen vijf mogelijke tegenstanders: FC Heidenheim (Duitsland), RC Lens (Frankrijk), Omonoia (Cyprus) / Fehérvár (Hongarije), Trabzonspor (Turkije) / Rapid Wien (Oostenrijk) of Kopenhagen (Denemarken) / Baník Ostrava (Tsjechië).

