Pak 50x je inzet als Real Madrid en Bayern München allebei scoren!

Real Madrid en Bayern München vechten woensdagavond om een plaats in de finale van de Champions League. Welke grootmacht staat op 1 juni in de eindstrijd op Wembley? Win vijftig keer je inzet bij goals van Real Madrid en Bayern. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Real Madrid kroonde zich afgelopen weekeinde tot kampioen van Spanje. De Koninklijke won zelf met 3-0 van laagvlieger Cádiz, terwijl achtervolger FC Barcelona met 4-2 onderuit ging bij het Girona van Daley Blind. Real Madrid is derhalve voor de 36ste keer in de clubgeschiedenis de beste in LaLiga.

Bayern kende een slechte generale voor de kraker tegen Real Madrid. Zaterdag werd namelijk met 3-1 verloren van nummer drie VfB Stuttgart. De tweede plaats in de Bundesliga staat op de tocht, want Stuttgart is tot op twee punten genaderd. Tegen Real Madrid zal het woensdag dus een stuk beter moeten.

