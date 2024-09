Pablo Rosario maakt belangrijke goal voor OGC Nice; Tijjani Noslin pakt direct rood

Pablo Rosario was woensdagavond van grote waarde door te scoren namens OGC Nice. Dat speelde met 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Ondertussen kreeg Tijjani Noslin rood in het 0-3 gewonnen duel van Lazio met Dynamo Kyiv.

OGC Nice – Real Sociedad 1-1

Met een mooie knal in de bovenhoek tekende Ander Barrenetxea, waarna Rosario de stand vlak voor rust weer in evenwicht bracht. De middenvelder, die vorige week ook al scoorde tegen Saint-Étienne, kreeg de bal in het vijandelijke strafschopgebied voor zijn voeten en schoof hard raak. In de tweede helft zag Nice-aanvaller Evann Guessand nog een strafschop worden gekeerd door doelman Álex Remiro.

Dynamo Kyiv – Lazio 0-3

Lazio besliste het duel al in de eerste helft. Boulaye Dia opende de score met een schuiver, de doorgebroken Fisayo Dele-Bashiru tekende voor de 0-2 en Dia kopte de 0-3 binnen. In de tweede helft vielen er geen goals meer, maar werden er wel twee rode kaarten gegeven. De eerste was voor Maksim Bragaru na een gemene overtreding, de tweede voor de ingevallen Noslin. Laatstgenoemde deelde een elleboogstoot uit en kon gaan douchen.