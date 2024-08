Owen Wijndal maant Cristian Willaert tot stilte met veelzeggende foto bij Jong Ajax

Benjamin Tahirovic, Silvano Vos, Borna Sosa en Owen Wijndal trainen 'gewoon' mee bij Jong Ajax, zo blijkt uit foto's die onder meer Wijndal en Vos hebben gedeeld op sociale media. Eerder op de dag meldde ESPN-verslaggever Cristian Willaert dat het viertal weigerde mee te trainen bij de beloftenploeg van de Amsterdammers.

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde vorige week dat Vos, Wijndal, Sosa en Tahirovic niet meer welkom zijn op trainingen van de hoofdmacht. Nieuwbakken trainer Francesco Farioli verklaarde vervolgens tijdens een persconferentie dat hij zijn selectie simpelweg te groot vond.

Volgens Willaert is de berichtgeving dat het viertal is teruggezet naar Jong Ajax niet helemaal juist. “Ik lees overal dat ze zijn teruggezet naar het tweede, maar ik hoorde juist dat deze jongens niet met het tweede mee willen trainen en apart trainen op De Toekomst", vertelde hij in de podcast Tekengeld van Yordi Yamali.

Maandag bleek tijdens de Open Dag van Ajax dat ook Naci Ünüvar zich bij het groepje overbodige spelers gevoegd heeft. "Hij zit in hetzelfde schuitje als Silvano (Vos, red.) en alle andere spelers. Hij mag ook vertrekken", zo reageerde Farioli op dat nieuws. Ook Ünüvar is lachend op de foto te zien.

Vos deelt een foto waarop hij 'slapend' te zien is. Wijndal, Ünüvar, Tahirovic en Sosa zijn te zien met een brede lach op hun gezicht, vermoedelijk na een partijspel. Wijndal deelt dezelfde foto en plaatst daarbij een emoji met een vinger voor de mond, vermoedelijk om Willaert tot stilte te manen. Ook tagt hij de verslaggever.