Overwinning Helmond Sport komt niet in gevaar ondanks prachtige eerste goal Jong PSV'er

Helmond Sport heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong PSV werd na een zinderende openingsfase met 1-3 gewonnen, waardoor de Kattenmeppers in punten gelijk komen met nummers één en twee Excelsior en FC Den Bosch.

Helmond Sport schoot maandagavond werkelijk uit de figuurlijke startblokken. Al in minuut drie was het raak voor dé verrassing van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

Op een regenachtige Herdgang was het Lennerd Daneels die de openingstreffer maakte. De buitenspeler met een verleden bij PSV vond op fraaie wijze de rechterbovenhoek op aangeven van Mohamed Mallahi: 0-1.

Zo'n zeven minuten later was het weer raak. Een lage voorzet van Amir Absalem werd door Anthony van den Hurk bij de eerste paal gepromoveerd tot assist: 0-2.

In minuut vijftien was het al voor een derde keer raak, ditmaal uit een hoekschop. De voorzet van Theo Golliard werd licht geschampt door Jonas Scholz, maar het was genoeg om de mistastende Jong PSV-doelman Niek Schiks te passeren: 0-3.

Na die treffer ging de Helmondse storm liggen en konden de Eindhovense beloften op adem komen. Het leverde geen grote kansen voor de thuisploeg op, maar de schade werd in ieder geval niet nog groter voor de manschappen van Alfons Groenendijk.

Na de 0-3 zou het bijna 45 speelminuten duren voordat er nog een treffer viel. Invaller Marcus Younis, die dit seizoen door PSV wordt gehuurd van Western Sydney Wanderers, schoot heerlijk raak op de volley: 1-3.

Vlak voor het einde van de wedstrijd, die ondanks een spektakelrijke openingsfase geen galavoorstelling werd, besloot scheidsrechter Martijn Vos te staken. Aanleiding daarvoor was vuurwerk dat door Helmond Sport-supporters op het veld werd gegooid.

Kort daarop kon het duel vervolgd worden. Gescoord werd er niet meer, waardoor Helmond Sport andermaal drie punten kon bijschrijven en nog volop meedoet in de strijd om de periodetitel.