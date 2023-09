Overname van Vitesse op losse schroeven: ‘Connecties met Poetin’

Woensdag, 27 september 2023 om 08:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 08:40

Binnen Vitesse wordt gevreesd dat de overname door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry niet door mag gaan, zo meldt De Telegraaf. De club is nu nog in handen van Valeri Ojf, maar de Rus besloot Vitesse van de hand te doen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Inmiddels wachten de Arnhemmers al maandenlang op een overname door Parry, maar die deal staat door nieuwe Russische connecties op losse schroeven.

Parry is het gezicht van de mogelijke overname door de Common Group, maar de beoogde eigenaar is zelf niet vermogend genoeg om Vitesse te kopen. Hij werkt daarom met externe financiers, waarvan de Egyptische zakenman Naguib Sawiris een van de belangrijkste is. Sawiris is lid van de rijkste familie van Egypte en bouwde een groot deel van zijn rijkdom op door het verkopen van een bedrijf aan de Russische Mikhail Fridman. Laatstgenoemde zou echter connecties hebben met de dictator van Rusland, Vladimir Poetin.

De rol van Sawiris bemoeilijkt de overname van Vitesse op nog een manier. De broer van de Egyptenaar, Nassef Sawiris, is namelijk eigenaar van Aston Villa en heeft een aanzienlijk deel van de aandelen in het Portugese Vitoria Guimaraes. Mocht Vitesse een van deze twee clubs treffen in Europees verband, kan dat in strijd zijn met de reglementen van de UEFA.

Onder meer om die redenen doet de licentiecommissie van de KNVB moeilijk over de overname van Parry. Vitesse wacht inmiddels al maanden op goedkeuring van de voetbalbond en liet eerder al weten de handelswijze van de KNVB te hekelen. Volgens de Arnhemmers handelt de KNVB 'traag' en heeft het de club momenteel in een 'houdgreep', zo lieten ze eerder deze maand weten tegenover de NOS.

In afwachting van goedkeuring voor de overname leent Vitesse geld van Parry. Volgens De Telegraaf heeft de club nu al een schuld van zo'n vijftien miljoen euro bij de Amerikaan en dat bedrag zal gedurende het overnameproces alleen maar oplopen. Mocht de voetbalbond de deal met de Common Group niet goedkeuren, wat volgens de ochtendkrant een reële optie is, zou 'de continuïteit van de club in acuut gevaar kunnen komen'.