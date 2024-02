Overmars hoort uitspraak FIFA over beroep tegen wereldwijde schorsing

Het beroep dat Marc Overmars had aangespannen tegen de wereldwijde schorsing die voetbalbond FIFA hem had opgelegd is afgewezen. Dat heeft zijn woordvoerder Frank Neervoort na eerdere berichtgeving van Het Parool bevestigd.

Begin januari moest Overmars zijn werkzaamheden als technisch directeur van Royal Antwerp FC per direct neerleggen. De oud-aanvaller was in Nederland op dat moment al geschorst, maar de schorsing werd wereldwijd van kracht - en dus ook in België - op moment dat de FIFA de straf overnam.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) had Overmars op 16 november een schorsing van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk opgelegd. Overmars mag zijn functie als technisch directeur bij voetbalclub Antwerp na de overname van de schorsing door de FIFA in de tussentijd niet uitvoeren.

Overmars mag een jaar niet werken vanwege grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd bij Ajax. De directeur voetbalzaken vertrok begin februari 2022 totaal onverwachts uit Amsterdam toen het nieuws bekend werd. Sinds de zomer van 2022 is Overmars werkzaam voor Royal Antwerp.

Reactie van zaakwaarnemer Rob Jansen

Rob Jansen, die als zaakwaarnemer alle grote transfers van Overmars als voetballer begeleidde, sprak zich ruim twee weken geleden in de podcastuit over de straf van Overmars. “Ik vind het uit z’n verband getrokken, dit is echt te gek. Ik vind het krankzinnig.”

“Hij wordt neergezet als een soort rolmodel. Zo van: tot hier en niet verder”, vervolgde Jansen zijn betoog. “Ze moeten Marc gewoon laten werken. Klaar met die kolder. Het is nu gebeurd, hij heeft dubbel geleden. Het is niet goed te praten wat hij gedaan heeft, want dat is heel raar gedrag, maar dan nog... De reputatieschade en zijn gezin heeft geleden… Hij heeft een hartkwaal gehad. Ik zal niet zeggen dat dat daardoor komt, maar het zal niet geholpen hebben.”

Jansen is van mening dat bekende persoonlijkheden extra lijden na een verkeerde actie. “De straf die dat soort mensen krijgen als je bekend bent, dat is maal tien vergeleken met wat er in de gewone maatschappij gebeurt. Nu is het klaar, het is over.”

