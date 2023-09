Overbodig geworden Ajacied weigert overstap naar PEC Zwolle

Vrijdag, 1 september 2023 om 17:02 • Bart DHanis • Laatste update: 17:26

Anass Salah-Eddine heeft een overstap naar PEC Zwolle geweigerd, zo maakt Mike Verweij, journalist van De Telegraaf vrijdag bekend. Het is vooralsnog onbekend of het een permanente of een tijdelijke overstap betreft. Ajax verraste eerder op de dag door Borna Sosa voor tien miljoen euro over te nemen van VfB Stuttgart. Sosa is linksachter.

Met de komst van Sosa heeft Salah-Eddine nu drie concurrenten op zijn positie. Owen Wijndal speelde afgelopen twee wedstrijden tegen Ludogorets (4-2 winst over twee duels) en Ajax trok eerder deze zomer Gaston Ávila aan. Hij kwam voor twaalf miljoen euro van Royal Antwerp. Met Sosa erbij hebben de Amsterdammers nu vier opties voor de linksback-positie.

Salah-Eddine mocht de eerste twee competitiewedstrijden van Ajax in de basis beginnen. Tegen Heracles (4-1 winst) en ook tegen Excelsior (2-2). In Rotterdam werd hij echter al na 45 minuten naar de kant gehaald. Ajax-trainer Maurice Steijn werd vervolgens gevraagd naar de optredens van zijn pupil en kwam tot een hard oordeel. “Hij heeft nu twee keer de kans gehad, maar ik ben niet overtuigd", liet de oefenmeester toen optekenen.

Toch gaat de 21-jarige back voor zijn kansen bij Ajax. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend. Hij kwam op huurbasis uit voor FC Twente. Toenmalig trainer van de Tukkers, Ron Jans, gebruikte Salah-Eddine in zijn tijd in Enschede ook veelvuldig op het middenveld. Het is onduidelijk of Steijn hem daar ook als optie ziet.