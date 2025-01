Ousmane Dembélé schittert voor Paris Saint-Germain tegen Saint-Étienne

Paris Saint-Germain heeft zondag gedaan wat het moest doen in de strijd om de Franse landstitel. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg AS Saint-Étienne zondag met 2-1. Dat had het grotendeels te danken aan Ousmane Dembélé, die beide treffers voor zijn rekening nam. Koploper PSG staat nu zeven punten voor op naaste achtervolger Olympique Marseille.

Bijzonderheden:

PSG trapte het gaspedaal vroeg in en werd daar na nog geen kwartier spelen voor beloond. Lee Kang-in zag de ruimte op rechts bij Dembélé, die naar binnen sneed en met links verwoestend uithaalde in de korte hoek: 1-0.

Halverwege de eerste helft verdubbelde de koploper zijn voorsprong. Achraf Hakimi zag zijn voorzet getoucheerd worden door de arm van Léo Pétrot. De linksback van Saint-Étienne kreeg een strafschop tegen en zag Dembélé van elf meter raakschieten: 2-0.

Bradley Barcola dacht nog voor rust de 3-0 te maken, ware het niet dat de goal van de Fransman werd geannuleerd wegens een overtreding in de aanloop naar die goal. Na rust viel er nog één treffer, van Saint-Étienne. Zuriko Davitashvili schoot een vrije trap geweldig binnen. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen les Verts niet, waardoor zij op plek zestien blijven bungelen.