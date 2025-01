Ousmane Dembélé bezorgt Paris Saint-Germain in minuut 92 de Trophée des Champions

Paris Saint-Germain heeft zondag beslag gelegd op de Trophée des Champions. Lang zag het ernaar uit dat het duel met AS Monaco af zou stevenen op een verlenging, maar in de blessuretijd tekende Ousmane Dembélé op aangeven van Fabián Ruiz de enige treffer van de wedstrijd aan. Het is de dertiende keer in de geschiedenis dat PSG beslag legt op de Franse Supercup.

Paris Saint-Germain - AS Monaco 1-0

Met Jordan Teze op de bank kwam Monaco zowel in de eerste helft als in het tweede bedrijf nauwelijk in het schouwspel voor. Onder meer Achraf Hakimi, Kang-In Lee, Vitinha en Dembélé spaarden de Monegasken in de reguliere speeltijd, al plaatste Monaco-back Vanderson nog wel een bal op de paal.

Monaco leek een verlenging uit het vuur te kunnen slepen, maar in de 92ste speelminuut viel het doek. Ruiz werd op de rechterflank de diepte ingestuurd, waarna hij een perfecte voorzet op Dembélé afleverde. Van dichtbij vond laatstgenoemde het lege doel: 1-0.