Oud-international Johnny Rep kampt met forse hartklachten en wacht op pacemaker

Johnny Rep (72) kampt met forse gezondheidsklachten, zo melden het Algemeen Dagblad en Nu.nl. De oud-international van Oranje heeft last van hartritmestoornissen en moet een pacemaker krijgen.

Het nieuws wordt bevestigd door zijn biograaf Mark van den Heuvel. Rep bevindt zich momenteel op een intensive care in Spanje, het land waar hij al jarenlang woonachtig is.

In het ziekenhuis wacht de voormalig aanvaller op een pacemaker, die hij nodig heeft om 'zijn hart in het juiste ritme' te laten blijven kloppen. Volgens Van den Heuvel 'steggelen' Reps familie en de zorgverzekering over de pacemaker.

"De verzekering wil hem naar Nederland halen, omdat een pacemaker in Spanje 25.000 euro kost en in Nederland 10.000 euro. Maar volgens de familie van Johnny is hij veel te zwak voor het vervoer", aldus Van den Heuvel tegenover Nu.nl.

"Johnny heeft mij beloofd dat hij het gaat overleven. Volgens iedereen om hem heen gaat hij het ook redden. Zijn kinderen zijn bij hem."

Het nieuws bereikte eerder vandaag Valentijn Driessen al, zo laat de journalist weten bij Vandaag Inside. "Er zit een aantal ploeggenoten van hem in Spanje. Zij zijn bezig om dat geld bij elkaar te krijgen."

Het nieuws over Rep komt op dezelfde dag naar buiten als het overlijdensbericht van zijn voormalig ploeggenoot bij Ajax en het Nederlands elftal Johan Neeskens. De oud-middenvelder overleed zondag in Algerije, waar hij namens de KNVB aan het werk was.