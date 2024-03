Oud-bondscoach en Nederlandse legende Kees Rijvers (97) overleden

Kees Rijvers is op 97-jarige leeftijd te komen overlijden, zo schrijft onder meer het Algemeen Dagblad. De oud-international en voormalig bondscoach staat te boek als een voetbalpionier.

Rijvers debuteerde in de jaren '40 als speler bij NAC Breda. De middenvelder speelde daar zes jaar, alvorens hij de overstap maakte naar Frankrijk om als een van de eerste Nederlanders in het buitenland te gaan voetballen. AS Saint-Étienne was zijn bestemming in het door hem zo geliefde Frankrijk.

Kees Rijvers op 10 december 2011 bij de onthulling van het standbeeld van Jan van Beveren bij het Philips Stadion.

Nadat zijn Franse avontuur via Stade Français en weer Saint-Étienne ten einde kwam, was Rijvers weer even te bewonderen op de Nederlandse velden. 92 wedstrijden lang droeg hij tussen 1957 en 1960 het shirt van Feyenoord, waarna hij voor eventjes terugkeerde naar Saint-Étienne.

Zijn spelerscarrière besloot Rijvers, die 33 interlands speelde namens het Nederlands elftal, in 1963 bij de club waar het allemaal begon, NAC Breda. Na zijn actieve loopbaan begon Rijvers aan zijn carrière als trainer. Daarin bleek hij vooruitstrevend. "Met tactische vondsten die in die jaren niet gebruikelijk waren", schrijft het Algemeen Dagblad.

In zowel Enschede als Eindhoven staat Rijvers te boek als een ware legende. Een pionier. Hij bouwde in het tweede gedeelte van de jaren '60 aan een fundament bij Twente. In de jaren daarna herhaalde hij dat bij PSV, waar hij aan de wieg stond van de opkomst van de Eindhovenaren als Nederlandse topclub.

Hij greep in 1975 de landstitel met PSV. In 1978 legde hij met de Eindhovenaren beslag op de UEFA Cup. Ook als bondscoach (1981-1984) legde Rijvers de fundering voor de latere successen.

Hij gunde in 1983 onder meer Ronald Koeman, Marco van Basten en Ruud Gullit hun debuut voor het Nederlands elftal. Zomaar een greep uit spelers die vijf jaar later de enige Europese prijs naar Nederland wisten te halen.

