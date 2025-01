Oud-arbiter hekelt Bas Nijhuis: 'Hij was een clown en wat hij deed was eigenlijk geen fluiten'

Reinold Wiedemeijer vond dat Bas Nijhuis zich de afgelopen tijd gedroeg als 'een clown', zo vertelt de oud-arbiter in gesprek met de website Sportnieuws.nl. Inmiddels heeft de jarige Nijhuis zijn gedrag veranderd, meent Wiedemeijer.

De gestopte arbiter, inmiddels 57 jaar oud, oordeelt in gesprek met de sportsite over het huidige scheidsrechterskorps. Sinds het pensioen van Björn Kuipers kent Nederland internationaal geen absolute toparbiter meer, vindt hij.

"Ik denk dat het verschil hem vooral zit in de top", betoogt Wiedemeijer. "Kuipers was exceptioneel. Danny Makkelie benaderde hem jarenlang, maar staat voor mijn gevoel stil in zijn ontwikkeling."

"Ik vind hem nog steeds fantastisch, maar voor mijn gevoel is hij niet op het niveau van Kuipers. Daarnaast heb je Serdar Gözübüyük. Hij komt eraan, maar moet Europees nog ervaring opdoen om de absolute top te halen."

Dan haalt Wiedemeijer uit naar Nijhuis, die op het moment van schrijven de leiding heeft over het topduel tussen Feyenoord en FC Utrecht. "Wat hij de afgelopen jaren deed, was eigenlijk geen fluiten", klinkt het hard.

"Hij was een beetje een clown aan het worden door zo min mogelijk te fluiten in een wedstrijd." Inmiddels is Nijhuis aan de beterende hand, zo luidt de mening van Wiedemeijer. "Maar hij wordt de afgelopen tijd weer beter. En daar is hij ook voor beloond met Feyenoord - FC Utrecht."

"Het lijkt alsof iemand, misschien zijn vader die ook arbiter was, tegen hem heeft gezegd: Bas, doe gewoon weer normaal, joh. Als hij op deze voet verder gaat, dan hoort hij gewoon bij de beste scheidsrechters", besluit de oud-arbiter.