Oud-Ajacied Mido weet waar Salah volgend seizoen speelt: ‘Contract al getekend’

Mohamed Salah is vanaf komende zomer in de Saudi Pro League te bewonderen, zo beweert zijn landgenoot en oud-prof Mido op X. De voormalig Ajacied stelt dat de 31-jarige aanvaller van Liverpool al een contract heeft getekend bij een niet nader genoemde club.

De bewering is opmerkelijk te noemen, aangezien Salah nog tot medio 2025 vastligt bij the Reds. Liverpool moet bij een transfer dan ook al overeenstemming hebben bereikt over een te betalen transfersom.

Wat geen verrassing mag heten, is dat Salah een gewild transferdoelwit is voor veel Saudische clubs. De Egyptenaar geldt als uithangbord voor de Arabische voetbalwereld en werd vorig seizoen al gevraagd om de overstap naar het Midden-Oosten te maken.

Ittihad Club legde een bod van liefst 175 miljoen euro neer bij Liverpool, dat het bod naar de prullenbak verwees.

The Times schreef afgelopen zaterdag nog dat Salah, Kevin De Bruyne en Casemiro aankomende zomer mogelijk voor een transfer naar Saudi-Arabië staan.

Volgens de Engelse krant willen de vier grootste clubs uit dat land de volgende lading wereldsterren halen, om zo het imago van de Saudi Pro League verder te verbeteren.

De Saudi Pro League verandert zijn regels om de komst van meer buitenlandse sterren mogelijk te maken. Waar clubs eerst maximaal acht buitenlanders onder contract hadden mogen staan, wordt dat aantal met twee verhoogd naar tien.

