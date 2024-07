Orkun Kökçu wil niets liever dan met Turkije de finale van EURO 2024 halen

Orkun Kökçu wil met Turkije ver reiken op het EK in Duitsland. De start van EURO 2024 was in ieder geval veelbelovend, want de ploeg van bondscoach Vincenzo Montella won afgelopen dinsdag in een spectaculair groepsduel met 3-1 van Georgië.

"Het succes van dinsdag heeft ons niet verrast", onthult Kökçu in een uitgebreid interview met L'Equipe. "We kennen onze kwaliteiten en beschikken over topspelers als Hakan Calhanoglu. En Arda Güler is een enorm talent, een van de beste spelers die ik heb meegemaakt in mijn carrière."

"De media tonen zich soms sceptisch. Maar wij zijn als spelersgroep een grote familie en weten dat we tot grootse dingen in staat zijn op het veld", aldus de Turkse middenvelder, die geniet van de massale steun van de fans tijdens het EK. Dat is in Turkije weleens anders, zo verzekert Kökçu.

Spelers die in het buitenland spelen, kunnen volgens de voormalig Feyenoorder op minder krediet rekenen dan de internationals uit de Turkse competitie. "Fans van de Turkse club steunen je altijd, zelfs als je slecht speelt. Omdat je status als international belangrijk is voor die club."

"Maar spelers zoals ik krijgen vaker te maken met kritiek", verwijst Kökçu naar het feit dat hij bij Benfica onder contract staat. "Onze aanvoerder Hakan Calhanoglu sprak hier laatst nog over. En ik weet precies wat hij daarmee bedoelt."

Kökçu ligt onder een vergrootglas, maar zijn liefde voor Turkije blijft onverminderd groot. "Vanaf mijn jeugd droomde ik over uitkomen voor Turkije. En de grootste droom van mijn oudere broer (Ozan, red.) en ik is om met Turkije de EK-finale te spelen. De gouden generatie van EURO 2008 liet mij dromen."

"We keken elke wedstrijd van dat EK in Amsterdam met mijn vader en enkele ooms. Allemaal tot ergernis van mijn moeder, die wilde dat we vroeg naar bed zouden gaan. Maar het waren magische momenten die ik middels een goed EK 2024 wil doorgeven aan de nieuwe generatie in Turkije."

Benfica

Kökçu is nu volledig gefocust op Turkije. Daarna volgt de voorbereiding op zijn tweede seizoen bij Benfica. De middenvelder is er klaar voor, ondanks de problemen die hij afgelopen seizoen had met trainer Roger Schmidt. De Duitse coach zou Kökçu niet goed gebruiken in Portugal.

"Ik wil volgend seizoen nog belangrijker zijn en kampioen worden met Benfica", klinkt het strijdvaardig uit de mond van de aanwinst van 25 miljoen euro. "Dit EK biedt mij het podium om mezelf te laten zien en af te rekenen met de kritiek die ik heb ontvangen."

