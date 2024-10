Benfica heeft woensdagavond, mede door een doelpunt van Orkun Kökçü, een ruime zege geboekt op Atlético Madrid. In Lissabon werd het 4-0. Tegelijkertijd won Juventus met een man minder van RB Leipzig, door een winnende goal van voormalig Ajacied Francisco Conceição.

Benfica - Atlético Madrid 4-0

Onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük kwam Benfica, met onder meer Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes en Vangelis Pavlidis in de basis, na ruim twaalf minuten spelen op voorsprong. Aursnes verover de bal en zette met een mooie pass Kerem Aktürkoglu vrij voor de goal, waarna de Turk scoorde: 1-0.

In de tweede helft ging het verder mis voor Atlético. Ángel Di María benutte een penalty na een overtreding van Conor Gallagher op Pavlidis (2-0), Alexander Bah kopte uit een corner raak (3-0) en na een overtreding van Reinildo Mandava zette Kökçü met een rake strafschop de eindstand op het bord: 4-0.

RB Leipzig- Juventus 2-3

Met Lutsharel Geertruida, Xavi Simons en Teun Koopmeiners stonden er liefst drie Nederlanders aan de aftrap in Duitsland. Leipzig kwam na een half uur op voorsprong via Benjamin Sesko, die uit de counter via de onderkant van de lat scoorde na een mooie pass van Loïs Openda.

Vlak na rust, niet lang nadat Koopmeiners de paal had geraakt, werd het 1-1. Dusan Vlahovic tikte als een echte spits een lage voorzet van Andrea Cambiaso binnen. Juventus moest niet veel later echter verder met tien man, na rood voor doelman Michele Di Gregorio, die de doorgebroken Openda hinderde.

Douglas Luiz maakte hands bij de daaropvolgende vrije trap, waardoor Leipzig een penalty kreeg. Die benutte Sesko: 2-1. Vlahovic (prachtige krul in de verre hoek) en Conceição (lage schuiver na mooie actie) bezorgden Juventus uiteindelijk toch nog de zege: 2-3.