Oranje pakt vliegtuig voor trip van slechts 430 kilometer naar Duitsland

Dat het Nederlands elftal per vliegtuig naar Duitsland is afgereisd, zorgt voor enige verbazing. Joris Melkert van TU Delft snapt niet waarom er door de KNVB voor dit vervoersmiddel is gekozen. De voetbalbond verdedigt zich door te stellen dat reizen per bus teveel tijd in beslag zou nemen.

"Vliegen op zulke korte afstanden zou je eigenlijk niet moeten willen", verzucht luchtvaartexpert Melkert in gesprek met RTL Nieuws. "Als je voor het toernooi nou de oceaan over moest steken, dan was vliegen wel te verdedigen, maar naar Wolfsburg...?"

De afstand van de KNVB Campus in Zeist naar Wolfsburg is 430 kilometer. Dat lijkt haalbaar per bus, maar desondanks koos de KNVB ervoor om een vliegtuig te charteren richting Braunschweig, dertig kilometer ten zuiden van Wolfsburg. "Ik begrijp dat niet zo goed. Zo ver is dat niet. Tijdwinst kan er nauwelijks zijn."

KNVB

Een woordvoerder van de KNVB benadrukt per email dat tijdswinst de reden is om richting Duitsland te vliegen. "De reis vanuit Rotterdam naar Wolfsburg zou per bus ruim zes uur duren."

Melkert gaat niet mee met het verhaal vanuit Zeist. "Je moet eerst naar de luchthaven rijden, spullen inchecken, boarden... De vlucht zelf is slechts een half uurtje, maar al die andere dingen kosten tijd. Bovendien moet je van de luchthaven in Wolfsburg ook weer met een bus naar het hotel."

Hierbij moet wel worden aangetekend dat Oranje met een eigen vliegtuig reist. Hierdoor hoeft er niet lang te worden gewacht, zoals normaal gesproken het geval is. Het door de douane gaan en boarden gaat dan ook een stuk sneller voor de Oranje-spelers.

Melkert vindt dat de KNVB weinig oog heeft voor de discussie rondom duurzaam reizen. "Vliegen brengt nu eenmaal relatief veel schade toe aan het milieu. Een bus zou veel schoner zijn. En volgens mij net zo comfortabel. Plus je kunt in een bus veel spullen meenemen."

Milieuorganisatie Milieudefensie toont zich eveneens kritisch. "Dat de KNVB midden in de klimaatcrisis ervoor kiest het Nederlands elftal met het vervuilende vliegtuig 400 kilometer naar Duitsland te laten vliegen, is natuurlijk tenenkrommend."

