Polen overtuigt negen dagen voor EK-wedstrijd tegen Oranje, maar maakt zich zorgen om twee blessuregevallen

Polen heeft een overtuigende oefenwedstrijd achter de rug, negen dagen voor zijn openingsduel op het EK tegen het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Michal Probierz leidde na een half uur spelen al met 3-0 tegen Oekraïne en won uiteindelijk met 3-1 van zijn buurland. Grote smet op de oefenzege is het geblesseerd uitvallen van Arkadiusz Milik en Nicola Zalewski.

Beide ploegen begonnen bepaald niet in hun sterkste opstellingen. Zo begonnen de sterspelers van Polen, Robert Lewandowski en Wojciech Szczesny, op de bank. Ook bij mede EK-ganger Oekraïne begonnen de nodige grote namen op de bank, waaronder Mykhaylo Mudryk en Andriy Lunin.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Polen al een enorme domper te verwerken kreeg. Milik probeerde de bal af te snoepen van Ruslan Malinovsky, maar overstrekte daarbij zijn knie. Al snel werd duidelijk dat de ex-Ajacied zich moest laten vervangen. Kacper Urbanski verving de spits en maakte daarmee zijn interlanddebuut.

De zorgen om de knieblessure van Milik werden even naar de kant geschoven bij het openingsdoelpunt. Sebastian Szymanski deed een hoekschop bij de tweede paal belanden, waar Sebastian Walukiewicz simpel binnentikte. Het was voor de verdediger van Serie A-club Empoli zijn eerste interlandgoal ooit: 1-0.

De tweede treffer viel al snel en per toeval. Napoli-middenvelder Piotr Zielinski sneed naar binnen, keek op en probeerde een teamgenoot tegen zijn scherpe voorzet aan te laten lopen. Niemand deed dat, maar dat pakte juist perfect uit. De voorzet van Zielinski belandde in de verre hoek: 2-0.

Een hoekschop van Michal Skoras leidde het derde Poolse doelpunt in. Zijn voorzet belandde panklaar op het hoofd van Taras Romanczuk, die van dichtbij raak kopte. Oekraïne was zeker niet ongevaarlijk in Warschau, maar onder meer Oleksandr Tymchyk wist de Poolse goalie Lukasz Skorupski niet te passeren.

Vijf minuten voor tijd was het toch plots raak Oekraïne. Een diepe bal van Georgiy Sudakov kwam terecht bij Artem Dovbyk, bezig aan een uitstekend seizoen, die aannam met links en met datzelfde been raak schoot met een droge schuiver in de verre hoek: 3-1.

De tweede helft was een vermakelijke, waarin beide ploegen kansen kregen om te scoren. Adam Buksa en invaller Lewandowski misten de benodigde scherpte, terwijl ook Oekraïne niet genoeg deed met de kansen die het kreeg.

Flinke tegenvaller voor Polen was het uitvallen van Zalewski. De vleugelspeler van AS Roma liep een spierblessure op bij een sprintduel. Gescoord zou er niet meer worden.

