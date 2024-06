Oranje-opponent Frankrijk kent slechte generale en wint niet van Canada

Frankrijk is er niet in geslaagd zijn uitzwaaiduel te winnen. In het Matmut Atlantique te Bordeaux was Canada de tegenstander, maar de Fransen wisten niet door de defensie te breken: 0-0. Afgelopen donderdag was Oranje nog met 4-0 te sterk voor de Canadezen.

Voorafgaand aan het duel publiceerde L’Équipe zorgwekkend nieuws, want Kylian Mbappé zou al twee dagen niet hebben getraind vanwege knieklachten. Hij startte dan ook niet in de basis, maar uiteindelijk bleek hij toch het laatste kwartier mee te kunnen spelen.

De honneurs werden voorin waargenomen door Olivier Giroud, die afzwaait als international na het EK en zijn laatste interland ooit op Franse bodem speelde. Hij kreeg een publiekswissel na ruim een uur spelen.

Vanaf de eerste speelminuut gingen de Fransen nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, maar mede door missers van N’Golo Kanté, Antoine Griezmann en Marcus Thuram kwam het scorebord niet in bewiging.

In de openingsfase van het tweede bedrijf trapten les Bleus het gaspedaal nog verder in. Onder meer Giroud kreeg meerdere grote kansen, al slaagde ook hij er niet in die te verzilveren.

In de 74ste minuut kwam Mbappé binnen de lijnen om toch nog een doorbraak te forceren. Ook hij slaagde er echter niet in een gat te vinden in de goed georganiseerde Canadese defensie.

Nederland is op vrijdag 21 juni de tegenstander van Frankrijk op het EK. Daarvoor spelen de Fransen op maandag 17 juni hun eerste groepsduel met Oostenrijk, terwijl de groepsfase besloten wordt met een wedstrijd tegen Polen (25 juni).

