Oranje Leeuwinnen moeten loodzware poule doorkomen op EK 2025 in Zwitserland

De Oranje Leeuwinnen zijn tijdens de loting voor het EK van volgend jaar in Zwitserland ingedeeld in de zware poule C met Frankrijk, Engeland en Wales . EURO 2025 begint op 2 juli, de finale is op 27 juli in Basel. Er doen in totaal zestien landen mee en acht Zwitserse plaatsen dienen volgend jaar juli als speelstad. Regerend Europees kampioen is Engeland, dat onder leiding staat van Sarina Wiegman.

De UEFA maakt het volledige speelschema van de poulefase op een later moment bekend. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Nederland met Frankrijk en Engeland pittig heeft geloot voor het eindtoernooi op Zwitserse bodem. De eerste twee landen in elke poule plaatsen zich voor de kwartfinale. Voor de nummers drie en vier eindigt het toernooi na de groepsfase.

Het elftal van bondscoach Andries Jonker werkte eerder dit jaar de EK-kwalificatiecyclus af. Nederland eindigde als tweede in de poule, met evenveel punten als Italië. De Italiaanse vrouwen grepen dankzij het betere doelsaldo de koppositie. Beide landen plaatsten zich met negen punten uit zes wedstrijden rechtstreeks voor het EK in Zwitserland.

De Oranje Leeuwinnen, die de Europese titel veroverden in 2017 en in 2019 de WK-finale bereikten, wonnen in oktober met maar liefst 15-0 van het zeer povere Indonesië. Begin deze maand werd ondanks een sterk optreden met 1-2 verloren van de Verenigde Staten. Nederland speelt in het voorjaar van 2025 in de Nations League tegen Duitsland, Schotland en Oostenrijk.

Volledige loting EK 2025

Groep A: Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Finland

Groep B: Spanje, Italië, België, Portugal

Groep C: Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen

Groep D: Frankrijk, Engeland, Nederland, Wales.