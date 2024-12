De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond in een oefeninterland met 1-2 verloren van de Verenigde Staten. Nederland startte goed en kwam verdiend aan de leiding, maar was in het restant vooral niet effectief genoeg. Team USA toonde veerkracht en stapte met een minieme zege van het veld. De Oranjevrouwen wonnen in de geschiedenis pas tweemaal van Amerika, met de laatste overwinning die dateert uit 1996.

Jill Roord was bijzonder bedrijvig in het eerste kwartier in Den Haag, al wist de middenvelder van Manchester City niet te scoren. Veerle Buurman, bezig aan haar tweede interland voor de Oranje Leeuwinnen, deed dat na vijftien minuten spelen wél. De centrale verdediger kopte raak uit een afgemeten hoekschop: 1-0.

De vroege openingsgoal gaf Nederland vertrouwen, terwijl de Amerikaanse ploeg naar achteren moest. De Oranje Leeuwinnen leken na een klein halfuur zelfs op 2-0 te komen, ware het niet dat Daniëlle van de Donk net naast de verkeerde kant van de paal kopte. Oranje bleef druk zetten en had pech toen Lineth Beerensteyn uit een lastige hoek de lat teisterde.

Waar iedereen in het Bingoal Stadion wachtte op de tweede Nederlandse treffer, daar verscheen kort voor rust de 1-1 op het scorebord. Buurman, eerder nog zo belangrijk voor Nederland, kopte een voorzet vanaf links ongelukkig in haar eigen doel. Een flinke tegenvaller voor de formatie van Andries Jonker na een behoorlijk sprankelende eerste helft met de nodige kansen.

De Oranje Leeuwinnen kwamen fel en getergd uit de kleedkamer en zochten direct weer de aanval op. Een hernieuwde voorsprong leverde dat niet op, al kreeg Van de Donk een grote kans na bijna 70 minuten spelen, na goed voorbereidend werk van Romée Leuchter. De middenvelder stuitte echter van dichtbij op doelman Alyssa Naeher.

Het lukte Nederland maar niet te scoren, waardoor een oude voetbalwet in werking trad. Uit een spaarzame aanval werkte Lynn Williams de bal achter doelman Daphne van Domselaar: 1-2. Twee doelpunten van de Verenigde Staten uit drie schoten op doel, terwijl het Nederlandse kamp baalde van het niet verzilveren van het overwicht. Bij de Amerikanen was er een invalbeurt van Lily Yohannes, die aanvalster van Ajax Vrouwen die voor Oranje had kunnen kiezen maar de voorkeur gaf aan haar geboorteland.

Van Domselaar hield Oranje nadien op de been met een fraaie redding op een inzet van Alyssa Thompson. De moegestreden Oranje Leeuwinnen waren niet meer bij machte om de nederlaag te voorkomen in de slotfase, tot teleurstelling van Jonker en de Oranje-aanhang in het Bingoal Stadion.