Oranje Leeuwinnen boeken bizarre recordzege op compleet kapot gespeeld Indonesië

De Oranje Leeuwinnen hebben geen spaan heel gelaten van Indonesië. De ploeg van bondscoach Andries Jonker won de vriendschappelijk ontmoeting op De Vijverberg met liefst 15-0 (!). Het betekent direct de grootste zege ooit van de Oranje Leeuwinnen. 12-0, in 1977 tegen Israël, was tot vrijdag de grootste zege van het Nederlands vrouwenelftal ooit. Het duel gold als opwarmertje voor het EK, dat in de zomer van 2025 gehouden wordt in Zwitserland.

De Oranje Leeuwinnen kenden werkelijk geen enkele moeite met in Indonesië en grepen al snel de voorsprong in Doetinchem. Debutante Lotte Keukelaar gaf scherp voor op Romée Leuchter, die bij de tweede paal binnentikte: 1-0.

Vijf minuten voor rust zou het 6-0 staan. Nadat een schot nog gekeerd werd door de Indonesische doelvrouw, kon Jill Roord bij de tweede paal simpel binnentikken voor de 2-0. Na een overtreding op Nina Nijstad in de zestien kreeg de ploeg van Jonker een strafschop, die door Sherida Spitse werd binnengeschoten.

Leuchter beleefde een prima avond, daar de aanvaller van Paris Saint-Germain geen kind had aan haar directe tegenstanders. Leuchter ontsnapte tweemaal aan de Indonesische verdediging en schoot net zo vaak raak: 5-0. Haar laatste goal werd uiteindelijk toegekend aan Agnes Hutapea, die de bal tevergeefs voor de doellijn probeerde weg te halen.

Keukelaar had nog geen treffer te pakken, maar daar kwam vlak voor rust verandering in. De Ajacied schoof op aangeven van Leuchter simpel binnen bij de tweede paal.

Na rust gingen de Leeuwinnen vrolijk verder. Roord schoot van dichtbij binnen en maakte zo haar tweede van de avond. Via een kopbal van Damaris Egurrola werd het snel 8-0, terwijl de 9-0 op naam kwam van Keukelaar.

Bij de tiende treffer schilderde Renate Jansen de bal panklaar op het hoofd van Nijstad, wiens hoge kopbal de Indonesische doelvrouw te machtig was: 10-0. Invaller Jansen maakte halverwege de tweede helft zelf de 11-0, via een intikker bij de tweede paal.

Keukelaar stond aan de basis van de 12-0. Haar scherpe voorzet werd vlak voor het doel binnengelopen door Nijstand. Jansen was de volgende, met een laag schot in de verre hoek. Na bijzonder matig uitverdedigen maakte Katja Snoeijs de veertiende.

Na een heerlijke uithaal van Jackie Groenen werd de bal nog tegen de lat getikt, maar de rebound was een prooi voor Jansen, die een fenomenale invalbeurt kende: 15-0.