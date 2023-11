Oranje-klant raakte compleet uit beeld: ‘Had het me anders voorgesteld’

Donderdag, 16 november 2023 om 07:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:47

Jerdy Schouten kan zaterdagavond tegen Ierland voor de tweede keer zijn opwachting maken als international van Oranje. De middenvelder van PSV, die anderhalf jaar geleden zijn debuut maakte onder Louis van Gaal, verdween sindsdien van de radar. Teleurstellend, zo vindt hij zelf.

Het was Van Gaal die Schouten in de zomer van 2022 bij de Oranje-selectie haalde. De middenvelder, die toen nog bij Bologna speelde, stond in de basis in de Nations League-wedstrijd tegen Walen en mocht ruim een uur meedoen.

In de maanden daarna raakte Schouten compleet uit beeld. "Je komt hier niet met de gedachte: het is een keer en nooit meer", blikt hij daar nu op terug in De Telegraaf. "Dat had ik toen natuurlijk ook niet. Ik had het me misschien iets anders voorgesteld. Maar dat maakt het nu zeker niet minder mooi."

Vergeleken met anderhalf jaar geleden is er een klein verschil. "Misschien dat ik nu minder zenuwen heb dan toen, maar het gevoel van blijdschap is hetzelfde", gaat Schouten verder. "Het is heerlijk om er weer bij te zijn."

Zijn debuutshirt heeft Schouten ingelijst, het haasje staat ergens bij zijn ouders op de schouw. "Ik vond het leuk om het aan hen te geven. Als Oranje speelde, was het bij ons thuis in Hellevoetsluis een hele happening. Dan zaten we met de hele familie in het oranje voor de buis. Als je dat dan zelf bereikt, is dat heel speciaal."

Dat Schouten ondertussen onderwerp is geworden van een landelijke discussie, doet hem weinig. De middenvelder van PSV is een van de kandidaten om de vaste partner te worden van Frenkie de Jong. Laatstgenoemde moet de komende interlands echter missen vanwege een blessure.

Schouten wil dan ook niet op de zaken vooruitlopen. "Ik vind dat je dat niet kunt zeggen totdat je het hebt geprobeerd. Maar ik denk wel dat goede voetballers altijd met elkaar kunnen voetballen. Wat dat betreft, zou het goed moeten komen", zegt hij met een kwinkslag.

Dat een experiment met Frenkie de Jong er deze interlandperiode niet van komt, vindt Schouten enerzijds jammer. "Aan de andere kant ben ik natuurlijk hier om mezelf te laten zien. En of dat dan met of zonder Frenkie is, staat op de tweede plek."