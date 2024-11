Oranje kent mogelijke tegenstanders in kwartfinale van de Nations League

Hoewel Oranje dinsdagavond nog in actie komt tegen Bosnië en Herzegovina, is het deelnemersveld voor de kwartfinale van de Nations League al bekend. Het Nederlands Elftal wacht daarin een ontmoeting met Frankrijk, Spanje of Portugal.

Portugal was al zeker van groepswinst en speelde maandagavond zonder Cristiano Ronaldo met 1-1 gelijk tegen Kroatië. Ook Spanje was al verzekerd van de eerste plaats in de poule en kwam maandagavond in actie tegen Zwitserland. De Spanjaarden versloegen in de blessuretijd de Zwitsers met 3-2.

Denemarken was nog niet zeker van plaatsing voor de volgende ronde van de Nations League, maar wist zich na een 0-0 geljikspel tegen Servië te kwalificeren voor de zogenaamde Final Eight van de Nations League.

Nederland komt dinsdagavond nog in actie tegen Bosnië en Herzegovina, maar kan geen groepswinnaar meer worden. Oranje zit daarom in Pot 2 samen met Kroatië, Italië en Denemarken.

In Pot 1 bevinden zich Spanje, Portugal, Frankrijk en Duitsland. Aangezien Nederland in de groepsfase al in actie kwam tegen de Duitsers is een ontmoeting in de kwartfinale uitgesloten. Teams die tegen elkaar spelen in de groepsfase kunnen elkaar niet treffen in de volgende ronde.

Nederland kan zich daarom gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje, Portugal of Frankijk. De loting vindt plaats op vrijdag 22 november. Oranje weet dan wie de tegenstander is in de Final Eight van de Nations League in maart 2025.

Als Nederland de kwartfinale doorkomt, wacht in juni de Final Four om de eindzege. De kwartfinales worden uit en thuis gespeeld, de Final Four is een minitoernooi met enkele wedstrijden.