Oranje kan maandagavond al zeker zijn van kwalificatie voor achtste finale

Het Nederlands elftal speelt dinsdag zijn laatste groepswedstrijd van het EK tegen Oostenrijk, maar kan maandagavond zonder zelf te spelen al zeker zijn van een plek in de achtste finales van het eindtoernooi. De resultaten in Groep B zijn allesbepalend.

Oranje wist uit de eerste twee groepsduels vier punten te pakken en heeft zichzelf daarmee een uitstekende uitgangspositie verschaft om de knock-outfase van het EK te bereiken.

Dinsdag treedt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman aan tegen Oostenrijk, dat met een punt minder momenteel derde staat in Groep D. Nederland houdt Frankrijk momenteel op doelsaldo achter zich en gaat aan kop in de poule.

Tijdens het EK gaan ook de vier beste nummers drie van de zes groepen door naar de knock-outfase. Zonder zelf maandagavond in actie te komen kan Nederland zich al van plaatsing voor de volgende ronde verzekeren.

Indien Oranje dinsdagavond verliest van Oostenrijk eindigt het derde in groep D met vier punten. Aangezien Hongarije met drie punten derde werd in Groep A, kan dat land al nooit meer boven Oranje eindigen.

Als de nummer drie van Groep B ook niet meer dan drie punten haalt, is al zeker dat Nederland op zijn minst bij de beste vier nummers drie hoort. De stand in deze groep ziet er als volgt uit:

1. Spanje (6 punten)

2. Italië (3 punten)

3. Albanië (1 punt)

4. Kroatië (1 punt)

Albanië speelt maandagavond tegen Spanje, terwijl Kroatië nog een duel met Italië wacht. Het resultaat van de eerste wedstrijd is voor Oranje allesbepalend. Enkel bij een overwinning van Albanië op Spanje is Nederland nog niet zeker van de knock-outfase.

Mocht Oranje uiteindelijk tweede eindigden in Groep B dan treft het de nummer twee van Groep E. In die poule staan alle landen (Roemenië, België, Oekraïne en Slowakije) allemaal op drie punten. Bij groepswinst speelt Nederland tegen de nummer twee van Groep F (waarschijnlijk Turkije of Tsjechië).

