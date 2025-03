Oranje-international uit voorselectie Nederlands elftal heeft meteen na operatie slecht nieuws voor Ronald Koeman

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Nathan Aké, die slecht nieuws heeft voor Ronald Koeman.

Op Instagram meldt de verdediger van Manchester City zich met een ziekenhuisbedfoto, met bijbehorende opgestoken duim en al. De bijgeschreven boodschap is helder.

“Dit is zo'n frustrerend seizoen voor mij”, begint Aké openhartig, “maar ik ben succesvol geopereerd aan de voetbreuk waar ik al maanden last van heb. Ik kijk positief naar de toekomst!”

Voorlopig staat de linkspoot aan de kant. “Rust en herstel nu. Tot snel Citizens en bedankt voor jullie steun”, besluit Aké zijn bericht.

Het Algemeen Dagblad verzekert dat de sterkhouder tijdens de aanstaande Nations League-interlands tegen Spanje niet van de partij is als gevolg van de operatie. Aké haakte zaterdag, daags nadat bekend werd dat hij tot de voorselectie van het Nederlands elftal behoort, halverwege het FA Cup-duel tussen Manchester City en Plymouth Argyle (3-1) noodgedwongen af.