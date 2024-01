Oranje-duo moet vrezen voor EK: ‘Zullen alle zeilen moeten bijzetten’

Jurriën Timber (Arsenal) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) hebben nog een hoop werk te verrichten om met Oranje deel te nemen aan het EK, zo zegt fysiotherapeut Leo Echteld in gesprek met De Telegraaf. Het prestigieuze eindtoernooi staat over 162 dagen voor de deur en elke zware blessure kan de internationals hun deelname kosten. Echteld was tussen 1998 en 2008 in dienst bij de KNVB en maakte deel uit van de medische staf.

Echteld weet uit ervaring dat deelname aan eindtoernooien niet vanzelfsprekend is. “Dat topspelers grote toernooien missen, is van alle tijden. Denk aan Frank de Boer bij het EK in 1996, Ruud van Nistelrooy bij EURO 2000, Mark van Bommel bij het EK in 2004 en Virgil van Dijk bij het in 2021 gespeelde EURO 2020.”

De fysiotherapeut ziet een verandering in het hedendaagse voetbal. “Doordat het speelschema voor topspelers tegenwoordig moordend is en de druk alsmaar nóg verder toeneemt, lijkt het vaak niet de vraag óf, maar wanneer spelers geblesseerd raken. Als bondscoach kun je tegenwoordig alleen maar bidden dat die ellende aan je voorbij gaat”, aldus Echteld.

Echteld concludeert dat er, vooral in het buitenland, veel van spelers wordt gevraagd. “Eigenlijk lopen alle spelers in de Europese competities elke dag op hun tenen. Blessures liggen daardoor voortdurend op de loer.”

Waar spelers vroeger nog werden klaargestoomd voor eindtoernooien, is dat met de schema’s van tegenwoordig lastig. “In de nieuwe voetbalwerkelijkheid zullen Jurriën Timber en Micky van de Ven, die de komende weken of maanden terugkomen van hun blessure, alle zeilen moeten bijzetten om in juni wedstrijdtopfit te zijn”, aldus Echteld.

Timber kampt sinds halverwege augustus met een gescheurde kruisband, waardoor hij bij Arsenal al 29 officiële duels moest missen. De vijftienvoudig international zat tijdens de finales van de Nations League in juni nog wel bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar moest toen Lutsharel Geertruida (Feyenoord) voor zich dulden.

Van de Ven heeft momenteel last van een hamstringblessure en kwam in de laatste tien officiële duels van Tottenham niet in actie. De in Wormer geboren linkspoot debuteerde in oktober namens Oranje tegen Frankrijk (1-2 nederlaag), om vervolgens zijn tweede interland te spelen tijdens het uitduel met Griekenland (0-1) overwinning).

