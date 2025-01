Opvallende zet van Alex Kroes bij Ajax? ‘Het terughalen van hem is niet uitgesloten’

Ajax kan de ogen nog altijd niet van Raúl Moro (Real Valladolid) afhouden, zo schrijft journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad in een kritische analyse over de huidige situatie in Amsterdam. Opvallend genoeg zou het terughalen van Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers) niet uitgesloten zijn.

Inan kijkt met verbazing naar de huidige ontwikkelingen. “Zondag is het vijf maanden geleden dat de Amsterdamse directie Farioli met slechts één linksbuiten opzadelde. En dan heeft Mika Godts ook nog niet het profiel van snelheid en diepgang waar de Italiaan het liefst mee speelt.”

“Zo'n speler stond ondanks de beloftes ook in 2025 niet meteen klaar. En vier weken verder in januari nog niet, omdat Ajax vol voor Raúl Moro ging en de Spanjaard zijn sleutelbeen brak”, aldus Inan.

Volgens Inan gaat Ajax mogelijk bij een bijzonder ‘Plan B’ uitkomen. “Het terughalen van Carlos Forbs, die Farioli in de voorbereiding nog aan de praat kreeg maar vervolgens werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, is zelfs niet uitgesloten.”

Inan trekt een pijnlijke conclusie. “De trainer moet kort voor de deadline nog altijd gissen naar wie zijn tweede linksbuiten wordt.”

Mocht Ajax ervoor kiezen om Forbs terug te halen, kan de Portugees terugkijken op een teleurstellende uitleenbeurt in Wolverhampton. De twintigjarige buitenspeler kwam in de eerste seizoenshelft slechts 259 minuten in actie, verdeeld over tien optredens.

Daarin wist Forbs geen bijdrage te leveren aan doelpunten. Bij Ajax ligt de linkspoot nog tot medio 2028 vast. Ajax kocht Forbs anderhalf jaar geleden voor ruim 14 miljoen euro van Manchester City. Inmiddels is hij volgens Transfermarkt nog maar 8 miljoen euro waard.