'Ajax zet FC Utrecht-speler in dikgedrukte letters op verlanglijstje'

Miguel Rodríguez staat in dikgedrukte letters op het lijstje bij Ajax. Dat meldt het Spaanse Mundo Deportivo vrijdag. De 22-jarige buitenspeler wordt dit seizoen nog door FC Utrecht gehuurd van Celta de Vigo, maar maakt eind juni voor ruim een miljoen euro definitief de overstap naar de Domstad.

Rodríguez is met name de laatste weken in bloedvorm namens Utrecht. Zo noteerde de rechtsbuiten in zijn laatste vijf Eredivisie-duels vijf goals en één assist.

Twee van die goals maakte Rodríguez uitgerekend tegen Ajax, op 20 april. Utrecht won dat duel in eigen huis met liefst 4-0.

Hoewel Utrecht de Spanjaard na dit seizoen dus definitief overneemt, is het niet uitgesloten dat hij volgend seizoen niet meer actief is in Stadion Galgenwaard. Zo heeft volgens Mundo Deportivo onder meer Ajax interesse in hem, net als clubs uit de Bundesliga.

De krant meldt dat Rodríguez ‘in dikgedrukte letters’ op de Ajax-agenda voor volgend seizoen staat. Mogelijk bewandelt de aanvaller daarmee een vergelijkbare route als Ryan Flamingo. De verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Utrecht, waarna de club hem voor ruim drie miljoen euro overnam van Sassuolo. Niet veel later verkocht Utrecht hem voor negen miljoen euro door aan PSV.

Overigens is het ook goed mogelijk dat Rodríguez gewoon in Utrecht blijft. Met de huidige nummer vier van de Eredivisie is hij inmiddels namelijk al zeker van minimaal de voorrondes van de Europa League komend seizoen.

In totaal was Rodríguez dit seizoen tot dusver in 23 officiële duels voor Utrecht goed voor 10 goals en 4 assists. Eerder op vrijdag werd bekend dat hij is verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand in april.