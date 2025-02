Opvallend vertrek dreigt: teleurgesteld Bayern München trekt megavoorstel terug

De toekomst van Joshua Kimmich bij Bayern München wordt steeds onzekerder, zo meldt BILD. De Duitse middenvelder is al een langere tijd bezig met de verlenging van zijn contract bij Der Rekordmeister, maar is ook aan het flirten met andere clubs.

Het contract van Kimmich bij Bayern München loopt deze zomer af en hierdoor zou hij transfervrij kunnen vertrekken. Dat wil de Duitse koploper echter voorkomen.

Ondanks zijn aflopende verbintenis heeft Kimmich begin deze week te horen gekregen dat het nieuwe contractvoorstel van de club is ingetrokken. Bayern is het getreuzel van de 97-voudig Duits international zat en eist een beslissing van de rechtspoot.

Aan het begin van de onderhandelingen was het doel om salaris te besparen. Echter loopt het financieel gezien weer beter dan verwacht bij Bayern München, dat op koers ligt voor de titel. Door de goede prestaties zou Kimmich zelfs een beter contract krijgen dan zijn huidige.

Kimmich verdient momenteel naar schatting 20 miljoen euro per jaar. Maandag, tijdens de kwartaalvergadering met de Raad van Commissarissen, werd ook het contractvoorstel voor de dertiger besproken. Het laatste oordeel was duidelijk: het aanbod moest worden ingetrokken.

De deur is nog niet volledig gesloten tussen Bayern en Kimmich. Alle partijen zullen de komende tijd nog met elkaar in gesprek gaan, maar het aanbod is voorlopig ingetrokken.

Kimmich speelt al sinds juli 2015 bij de hoofdmacht van de 33-voudig Duits landskampioen. In 426 wedstrijden kwam hij tot 43 goals. In deze periode won hij acht keer de Bundesliga, drie keer de DFB-Pokal en één keer de Champions League.